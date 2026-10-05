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Wyciągnęli nóż i obrabowali jubilera. Później czmychnęli na prom do Polski

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (08:35)

Niecałą dobę potrzebowały służby z Polski i Norwegii, by zatrzymać przestępców, którzy obrabowali jubilera w Oslo. Ze skradzionymi kosztownościami złodzieje popłynęli promem do Gdyni.

Wyciągnęli nóż i obrabowali jubilera. Później czmychnęli na prom do Polski
Dwaj złodzieje, którzy obrabowali jubilera w Norwegii zatrzymani w Polsce /Policja

Wspomniani rabusie to dwaj Rumuni. 1 października napadli na salon jubilerski w norweskiej stolicy. Zagrozili obsłudze nożem i zabrali wyroby ze złota warte łącznie kilkaset tysięcy koron norweskich. Później wsiedli w samochód i odjechali na prom do Gdyni. 

Norwegowie zaalarmowali naszą policję, która zajęła się sprawą wespół ze strażą graniczną. Funkcjonariusze potwierdzili, że dwaj mężczyźni, 31- i 37-latek, są na promie, który nad ranem miał zawinąć do portu. Ustalono także, że poszukiwani nie zamierzają jechać dalej autem, a z Gdyni chcą uciec autobusem.

2 października o godz. 07:15 policjanci zatrzymali ich przy ul. Polskiej.

Stróżom prawa udało się odzyskać 49 złotych łańcuszków, srebrny łańcuszek, broszkę oraz tarczę zegarka wraz z zawieszkami. Zabezpieczono również gotówkę w walucie rumuńskiej i norweskiej, trzy telefony komórkowe, dwie karty SIM oraz odzież zatrzymanych. Obaj mężczyźni trafili do aresztu na trzy miesiące.


Źródło: RMF24
Tagi: Norwegia
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