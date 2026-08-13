„Wicher” na wodach Zatoki Gdańskiej. Symboliczny moment dla polskiej marynarki

RMF24

Na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się dziś wodowanie ORP „Wicher” – pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu „Miecznik”. Operacja zamyka kilkuetapowy cykl związany z chrztem okrętu.

Wypłynięcie półzanurzalnej barki Boabarge 33 z fregatą ORP Wicher na pokładzie, na wodowanie na Zatoce Gdańskiej (fot. Andrzej Jackowski)

Wypłynięcie półzanurzalnej barki Boabarge 33 z fregatą ORP Wicher na pokładzie, na wodowanie na Zatoce Gdańskiej (fot. Andrzej Jackowski) / PAP

Wypłynięcie i kontrolowane opuszczenie kadłuba „Wichru” na wody Zatoki Gdańskiej odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznej barki półzanurzalnej. Stanowi finał skomplikowanego procesu inżynieryjnego.

Jak relacjonuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w pobliżu „Wichra” krąży fregata rakietowa ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”. Jeden z holowników wykonał salut wodny - to ceremonialny ukłon dla nowego okrętu.

Wodowanie potrwa około trzech godzin. Największa tego typu barka na świecie będzie stopniowo napełniała zbiorniki balastowe i zanurzała się razem z „Wichrem”.

W końcu wyporność „Wichra” przejmie ciężar około 6 tysięcy ton i fregata po raz pierwszy samodzielnie uniesie się na wodzie.

Jak podkreślają przedstawiciele PGZ Stoczni Wojennej, transport ponad 140-metrowej jednostki był jednym z najbardziej wymagających przedsięwzięć w historii polskiego przemysłu okrętowego.

Wypłynięcie półzanurzalnej barki Boabarge 33 z fregatą ORP Wicher na pokładzie, na wodowanie na Zatoce Gdańskiej (fot. Andrzej Jackowski) / PAP

Operację wodowania poprzedziła środowa ceremonia chrztu i nadania imienia, w której wziął udział prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP.

Program „Miecznik” jest obecnie największym programem modernizacyjnym polskiej Marynarki Wojennej. Jego celem jest zbudowanie trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, które staną się podstawową siłą bojową polskiej floty.

ORP „Wicher” to pierwszy z Mieczników, który został zwodowany. Zakończenie całego programu przewidziano do końca 2031 roku.

