RMF24

Sobota w Tczewie ( Pomorskie) miała być świętem mieszkańców, jednak masowa impreza w ramach Sobótek Tczewskich musiała zostać przerwana. W trakcie koncertów ktoś rozpylił gaz pieprzowy w tłumie. Wybuchła panika. Konieczna była interwencja służb. Ucierpiało 12 osób. Policja zatrzymała dwóch nastolatków.

Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, do groźnego incydentu doszło w trakcie koncertów z okazji Sobótek Tczewskich w Tczewie ( Pomorskie) - w sobotę ktoś rozpylił gaz pieprzowy.

Wydarzenie zostało rozwiązane przez lokalne władze.

Policja zatrzymała dwóch podejrzanych

Jak ustalili funkcjonariusze, dwie osoby miały przy sobie gaz pieprzowy. Pierwszy z zatrzymanych to 19-latek, który został przewieziony na komisariat w celu wyjaśnienia sprawy.

Drugi podejrzany to 17-latek, który po przesłuchaniu został przekazany rodzinie.

Obaj byli nietrzeźwi w momencie zatrzymania.

12 osób ucierpiało

Gaz pieprzowy został rozpylony w tłumie, w wyniku czego ucierpiało 12 osób. Na szczęście obrażenia nie były poważne i żadna z poszkodowanych osób nie wymagała hospitalizacji.

Impreza przerwana, śledztwo trwa

W związku z incydentem władze miasta podjęły decyzję o rozwiązaniu imprezy. Prezydent Tczewa, Łukasz Brządkowski, nie krył rozczarowania.

"Niestety przez grupę bandytów, bo tak trzeba ich nazwać, zepsuli nam święto naszego miasta, ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze” - przekazał w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych.

Jednocześnie zapowiedział, że Sobótki Tczewskie zostaną wznowione w niedzielę.

Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.

Niewykluczone, że w incydencie brało udział więcej osób. Śledczy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.