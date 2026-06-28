Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, do groźnego incydentu doszło w trakcie koncertów z okazji Sobótek Tczewskich w Tczewie ( Pomorskie) - w sobotę ktoś rozpylił gaz pieprzowy.
Wydarzenie zostało rozwiązane przez lokalne władze.
Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Jak ustalili funkcjonariusze, dwie osoby miały przy sobie gaz pieprzowy. Pierwszy z zatrzymanych to 19-latek, który został przewieziony na komisariat w celu wyjaśnienia sprawy.
Drugi podejrzany to 17-latek, który po przesłuchaniu został przekazany rodzinie.
Obaj byli nietrzeźwi w momencie zatrzymania.
12 osób ucierpiało
Gaz pieprzowy został rozpylony w tłumie, w wyniku czego ucierpiało 12 osób. Na szczęście obrażenia nie były poważne i żadna z poszkodowanych osób nie wymagała hospitalizacji.
Impreza przerwana, śledztwo trwa
W związku z incydentem władze miasta podjęły decyzję o rozwiązaniu imprezy. Prezydent Tczewa, Łukasz Brządkowski, nie krył rozczarowania.
"Niestety przez grupę bandytów, bo tak trzeba ich nazwać, zepsuli nam święto naszego miasta, ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze” - przekazał w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych.
Jednocześnie zapowiedział, że Sobótki Tczewskie zostaną wznowione w niedzielę.
Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.
Niewykluczone, że w incydencie brało udział więcej osób. Śledczy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.