RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Szczęśliwy finał poszukiwań 90-latki z Gdańska

Opracowanie: , Publikacja: Wczoraj, 2 października (20:59) Aktualizacja: Dzisiaj, 3 października (09:07)

Policjanci z komisariatu przy ul. Balcerskiego 35 w Gdańsku prowadzili poszukiwania 90-latki, która zaginęła w piątek podczas spaceru po lesie. Kobieta została odnaleziona w nocy.

Szczęśliwy finał poszukiwań 90-latki z Gdańska
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Kobieta, która zaginęła wczoraj przy ul. Spacerowej w Gdańsku, jest już bezpieczna. 

Nasza 90-latka została w nocy szczęśliwie odnaleziona - poinformowała RMF FM mł. asp. Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.


Źródło: RMF24
Tagi: Gdańsk zaginęła
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: