Szczęśliwy finał poszukiwań 90-latki z Gdańska

Kobieta, która zaginęła wczoraj przy ul. Spacerowej w Gdańsku, jest już bezpieczna.
Nasza 90-latka została w nocy szczęśliwie odnaleziona - poinformowała RMF FM mł. asp. Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Policjanci z komisariatu przy ul. Balcerskiego 35 w Gdańsku prowadzili poszukiwania 90-latki, która zaginęła w piątek podczas spaceru po lesie. Kobieta została odnaleziona w nocy.
Kobieta, która zaginęła wczoraj przy ul. Spacerowej w Gdańsku, jest już bezpieczna.
Nasza 90-latka została w nocy szczęśliwie odnaleziona - poinformowała RMF FM mł. asp. Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.