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Szczęśliwy finał poszukiwań 90-latki z Gdańska

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Policjanci z komisariatu przy ul. Balcerskiego 35 w Gdańsku prowadzili poszukiwania 90-latki, która zaginęła w piątek podczas spaceru po lesie. Kobieta została odnaleziona w nocy.