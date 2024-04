Wojciech Szczurek, który był prezydentem Gdyni od 26 lat, przegrywa wybory i nie dostaje się nawet do drugiej tury. Samorządność traci też większość w Radzie Miasta. Za to Sopotem wciąż rządzić będzie Magdalena Czarzyńska-Jachim, która zdobyła ponad 59% głosów.

Aleksandra Kosiorek / Adam Warżawa / PAP

W drugiej turze wyborów w Gdyni, 21 kwietnia zmierzą się Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu i Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej.

Wyniki wyborów na prezydenta Gdyni w 2024 roku:

· Aleksandra Kosiorek 34,43 procent

· Tadeusz Szemiot 25,85 procent

· Wojciech Szczurek 23,53 procent

· Marek Dudziński 12,77 procent

· Przemysław Olczyk 3,42 procent

Szczurek ustąpi ze stanowiska prezydenta Gdyni po 26 latach sprawowania władzy - bez walki w drugiej turze.

"Według nieoficjalnych wyników w Gdyni będzie druga tura wyborów. Niestety beze mnie. Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom.

Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Jedno jest pewne: to było niezapomniane 26 lat i największy z możliwych zaszczytów. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was - gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię" - napisał dziś rano w swoich mediach społecznościowych Szczurek.

Komitet wyborczy Samorządność Wojciecha Szczurka nie zorganizował dziś konferencji prasowej.

"Wydaliśmy krótki komunikat na FB Wojciecha Szczurka. Oświadczenie prezydentka jest jedynym komunikatem dla mediów" - poinformował nas Jakub Ubych, odpowiedzialny za kampanię Wojciecha Szczurka.

W drugiej turze wyborów powalczą Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Poza przegraną Samorządności w wyborach prezydenckich, kończą się także jej rządy w radzie miasta. Trzynaście mandatów uzyskała Koalicja Obywatelska. Siedmiu radnych wprowadza Gdyński Dialog, a Samorządność reprezentowana będzie przez pięć osób, dotychczas było to siedemnaście. PiS będzie miał trzech radnych.

Liczyć na zwycięstwo to duży optymizm, ale jest ono możliwe - mówiła kilka miesięcy temu kandydatka na prezydenta Gdyni Gdyńskiego Dialogu.

Cieszyła się, ale niedowierzała

Spałam dwie godziny, obudziło mnie trzęsienie ziemi. Budzimy się w nowej Gdyni, pomimo że druga tura przed nami, pierwszy etap wygraliśmy. Wygrałam walkę o przyszłość naszego miasta - mówiła na konferencji prasowej Kosiorek.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Na pytanie jaka będzie jej pierwsza decyzja, którą podejmie jeśli zostanie prezydentem Gdyni, powiedziała, że wprowadzi audytora do urzędu miasta, żeby sprawdził finanse miasta. Zapowiada też "realne otwarcie" urzędu dla mieszkańców.

Moja dotychczasowa strategia okazała się skuteczna- być blisko mieszkańców i z nimi rozmawiać. Będziemy teraz uszczegóławiać plan kampanii. Pomysł na drugą turę pozostaje bez zmian. Nie liczę na poparcie kontrkandydatów, trzymam się mocno postanowienia bezpartyjności Gdyńskiego Dialogu - powiedziała Aleksandra Kosiorek w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską Łaźniak z RMF Maxx.

Tadeusz Szemiot chce powalczyć o głosy wszystkich gdynian

Brak Wojciecha Szczurka w drugiej turze jest dla mnie poważnym zaskoczeniem. Nie wiem czy to złe doradztwo na to wpłynęło czy ona sam. Za mało refleksji, za mało tłumaczenia pewnych rzeczy gdynianom - powiedział Tadeusz Szemiot z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Nie będziemy różnicować gdynian, będziemy dalej prezentować nasz program. Musimy z nim dotrzeć skuteczniej do mieszkańców - dodał Szemiot.

39-letnia Aleksandra Kosiorek jest absolwentką prawa w Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się m.in. mediacjami sądowymi, jest też radczynią i współwłaścicielką kancelarii prawnej. Była organizatorką protestów przed sądami i liderką Strajku Kobiet w Gdyni w 2020 roku. Mieszka w Gdyni-Orłowie. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.

Tadeusz Szemiot ma 48 lat, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu audytu, kontroli i nadzoru właścicielskiego. Pracuje w grupie Energa. Jest żonaty, ma dwie córki. Z gdyńskim samorządem związany jest od ponad 20 lat.

Sopot bez zmian

Pełniąca obowiązki prezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim wygrywa wybory w pierwszej turze.

Wyniki wyborów na prezydenta Sopotu w 2024 roku:

· Magdalena Czarzyńska-Jachim 59,27%

· Jarosław Kempa 18,57%

· Paweł Petkowski 15,45%

· Maria Lepczak-Wysocka 4,27%

· Gabriel Oleszek 1,23%

· Lechosław Wojtynowski 1,21%

Magdalena Czarzyńska-Jachim była zastępczynią prezydenta Sopotu u boku Jacka Karnowskiego. W grudniu 2023 roku została wyznaczona przez Donalda Tuska na pełnienie obowiązków prezydenta kurortu po tym jak Karnowski objął mandat posła.

Zawsze liczy się zwycięstwo, ale ja już chciałam tę energię spożytkować na codzienną pracę dla Sopotu, a nie kampanię w drugiej turze, bo to jest zawsze inna praca - mówiła dziś Czarzyńska-Jachim. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za rozmowy, uśmiechy, za uśnięcie ręki, uwagi dotyczące naszego programu. Od dzisiaj zaczynamy pracować, bo każda kolejna kampania zaczyna się dzień po wyborach. To nie jest rozdawanie ulotek czy wieszanie ulotek. To jest codzienna praca - dodała.

W Sopocie na drugim miejscu - Jarosław Kempa reprezentujących komitet Kocham Sopot z niecałym 19% poparciem.

Około 40% głosujących nie zagłosowało na Czarzyńską-Jachim, zapytana o to jak ich przekonać odpowiedziała, że programy innych komitetów nie odbiegały znacząco.

Nie było tam rewolucyjnych zmian, które odbiegałyby od tej linii, którą miasto prowadzi i się rozwija. Wszyscy mówili, że trzeba rozwijać uzdrowisko, regulacji najmu krótkoterminowego, kwestiach związanych z parkowaniem. W związku z tym, jestem przekonana, że jak my zaczniemy to realizować, a już część jest w etapie realizacji. To mieszkańcy się do tego przekonają - mówiła o postulatach innych komitetów Czarzyńska-Jachim.

Magdalena Czarzyńska-Jachim od 1996 roku pracuje w sopockim samorządzie. Przez 9 lat pełniła funkcję naczelnika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej. Wcześniej była dziennikarką "Dziennika Bałtyckiego". Od 2020 roku jest wiceprezydentką Sopotu. Główne obszary, które nadzoruje to edukacja, pomoc społeczna i zdrowie, a także promocja, turystyka i komunikacja z mieszkańcami.