Co drugi nastolatek w Gdańsku czuje się nieszczęśliwy - tak wynika z badania przeprowadzonego wśród uczniów 7 i 8 klas podstawowych oraz uczniów szkół średnich w stolicy Pomorza. Komisja Zdrowia Psychicznego Młodzieżowej Rady Miasta stworzyła raport dotyczący kondycji psychicznej gdańskich uczniów.

60 proc. uczniów w Gdańsku oceniło, że czują się samotni, a aż 87 procent badanych uczniów odpowiedziało, że jeśli miałoby kryzys zdrowia psychicznego albo pogorszenie samopoczucia, nigdzie by tego nie zgłosiło, nie szukałoby pomocy. 40 proc. uczniów doświadczyło braku akceptacji w rodzinie.

Sprawdzaliśmy, jak uczniowie czują się w szkole, czy wystarcza im pomocy. Pytaliśmy do kogo by się zgłosili w pierwszej kolejności po pomoc, czy znają instytucje pomocowe. Aż 60 proc. osób to osoby nieszczęśliwe. To przerażająca statystyka. 40 proc. badanych doświadczyło braku akceptacji w rodzinie, to sytuacje gdy np. rodzic ma plan na życie dla swojego dziecka, ma plan na idealnego syna - mówi Oskar Stabno, przewodniczący Komisji Zdrowia Psychicznego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską Łaźniak z RMF Maxx.

Celem badania było zdiagnozowanie kondycji psychicznej uczniów w Gdańsku w związku z rosnącym kryzysem zdrowia psychicznego w tej grupie wiekowej. 87 proc. badanych uczniów odpowiedziało, że jeśli miałoby kryzys zdrowia psychicznego albo pogorszenie samopoczucia, nigdzie by tego nie zgłosiło, nie szukałoby pomocy. W Polsce ciągle rządzi stereotyp "do psychologa idziemy za karę" - dodaje Oskar Stabno.

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska przygotowała rekomendacje, które mogłyby wpłynąć na poprawę kondycji psychicznej uczniów. To m.in stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdańsku, powstanie nowych klubów i przestrzeni młodzieżowych, budżet dla Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, warsztaty z prewencji suicydalnej dla kadr pedagogicznych.

Stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży to element naszej strategii Program Rozwoju "Wspólne miasto. Z pewnością takie centrum będziemy realizować. W Gdańsku otworzyliśmy w ubiegłym roku dwa kluby "Niebieskie Trampki", które również przełamują tabu dotyczące zdrowia psychicznego. Mamy Fundusz Młodzieżowy, zachęcamy do uczestnictwa w nim każdą młodą osobę - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.





Raport powstał na podstawie danych z lat 2022/ 2023. Przebadanych zostało ponad tysiąc gdańskich uczniów i uczennic.