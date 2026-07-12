Policyjna akcja „Dyskoteka”. Zatrzymano 15 osób

RMF24

W nocy z soboty na niedzielę pomorscy policjanci przeprowadzili akcję „Dyskoteka”. Zatrzymano 14 nietrzeźwych kierujących oraz jedną osobę pod wpływem amfetaminy.

Celem operacji było wyeliminowanie z ruchu drogowego osób pod wpływem używek oraz ograniczenie liczby wypadków - przekazał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Wskazano, że do najpoważniejszych naruszeń doszło m.in. w Kościerzynie, gdzie zatrzymano 19-latka kierującego Volkswagenem; mężczyzna miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu i złamał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

W Lęborku policjanci ujęli 39-latka, który prowadził Forda, mając ponad 2 promile alkoholu.

Natomiast w Gdańsku funkcjonariusze zatrzymali 48-letniego kierowcę Audi, który poruszał się autem pomimo sądowego zakazu, mając promil alkoholu w organizmie.

Z kolei w Tczewie kontrola 45-latka prowadzącego Skodę wykazała obecność amfetaminy w jego organizmie.

Policja zaapelowała do kierowców o „trzeźwe myślenie, świadome i bezpieczne zachowanie się na drodze, a także stosowanie się do przepisów ruchu drogowego”.