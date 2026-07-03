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Bałtyk pokaże dziś swoją siłę. Wydano alert przed sztormem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (10:45)

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem dla wschodniej części polskiej strefy brzegowej. Wydało je w piątek Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie. O wszystkim informuje Urząd Miasta Gdańska.

Bałtyk pokaże dziś swoją siłę. Wydano alert przed sztormem
Pomorskie: Ostrzeżenie II stopnia przed sztormem we wschodniej strefie brzegowej (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Prognozy wskazują, że na odcinku wybrzeża od Rozewia do wschodniej granicy Polski, obejmującym również Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany, spodziewany jest zachodni wiatr o sile 5–6 stopni w skali Beauforta. W porywach jego prędkość może wzrosnąć nawet do 8 stopni.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 19:00 w piątek. Meteorolodzy zaznaczają jednak, że po tym czasie alert może zostać utrzymany, choć prawdopodobnie z niższym stopniem zagrożenia.

Alert drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do poważnych szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Źródło: RMF24/PAP

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