RMF24

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem dla wschodniej części polskiej strefy brzegowej. Wydało je w piątek Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie. O wszystkim informuje Urząd Miasta Gdańska.

Prognozy wskazują, że na odcinku wybrzeża od Rozewia do wschodniej granicy Polski, obejmującym również Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany, spodziewany jest zachodni wiatr o sile 5–6 stopni w skali Beauforta. W porywach jego prędkość może wzrosnąć nawet do 8 stopni.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 19:00 w piątek. Meteorolodzy zaznaczają jednak, że po tym czasie alert może zostać utrzymany, choć prawdopodobnie z niższym stopniem zagrożenia.

Alert drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do poważnych szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.