Opieka wytchnieniowa to możliwość chwilowego odciążenia osoby, która zajmuje się bliskim wymagającym stałej opieki. Do skorzystania z tej bezpłatnej formy wsparcia zachęca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Oferta skierowana jest do opiekunów osób posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Osoby, które na co dzień opiekują się niesamodzielnym członkiem rodziny, podporządkowują jej całe życie. Angażując się całym sercem i starając się zapewnić jak najlepszą opiekę, często zapominają o sobie i swoich potrzebach - mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Stała opieka nad osobą niesamodzielną jest bardzo wyczerpująca fizycznie i psychicznie. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić opiekunom możliwość wytchnienia, odpoczynku od często niełatwych obowiązków i chwili tyko dla siebie - podkreśla Czekaj. Opieka wytchnieniowa zapewnia opiekunom osób z niepełnosprawnościami czasowego zastępstwa w codziennych obowiązkach. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gorąco zachęcam wszystkich opiekunów do skorzystania z takiej formy wsparcia - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. Osoba, którą się zajmujemy na co dzień, przez ten czas ma profesjonalną opiekę pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. A my możemy pozałatwiać zaległe sprawy, bądź po prostu zregenerować siły, "naładować baterie". Każdy z nas tego potrzebuje, warto więc pomyśleć o takiej pomocy - dodaje Czarzyńska-Jachim. Usługa opieki wytchnieniowej jest bezpłatna. Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" realizowany będzie grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 236, 232. Zobacz również: ​Parkuj i wesprzyj Fundację Społecznie Bezpieczni

