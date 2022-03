Gdynia zmienia zasady działania stref płatnego parkowania. Ma być wygodniej i bardziej przejrzyście. W mieście mają funkcjonować tylko dwie strefy - śródmiejska i dzielnicowa.

/ Shutterstock

Dzisiaj zmieniają się zasady płatnego parkowania w Gdyni. Ma być wygodniej, a zasady zostawienia auta w Strefie Płatnego parkowania mają być bardziej przejrzyste.

Przede wszystkim zmniejszona została liczba stref. Zostają tylko dwie. To śródmiejska - najdroższa, niebieska, a trzy pozostałe Orłowo, Działki Leśne/Grabówek oraz Wzgórze św. Maksymiliana połączone zostały w jedną żółtą.

Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego wynosić będzie 150 zł. Dotychczas po tygodniu kara ta wzrastała do 200 zł.

Dodatkowo w każdą niedzielę osoby zameldowane w Gdyni i płacące w mieście podatki będą mogły korzystać z miejskich parkingów za darmo.

Wprowadzamy tak zwany identyfikator mieszkańca i on będzie upoważniał do bezpłatnego parkowania we wszystkie niedziele w roku - mówi reporterce RMF MAXXX Sylwii Kwiatkowskiej - Łaźniak Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.