Koniec polsko-polskiej wojny na Bałtyku. Rusza nowa linia z Gdańska

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„Koniec polsko-polskiej wojny na Bałtyku” – tak sekretarz stanu Arkadiusz Marchewka podsumował inaugurację nowego połączenia promowego z Gdańska do szwedzkiego Karlshamn. Dzięki bezprecedensowej współpracy trzech polskich gigantów żeglugowych, promy Copernicus i Skania rozpoczęły regularne rejsy, które mają stać się kluczowym pomostem łączącym Polskę z sercem Skandynawii.

Polska „znów wchodzi do gry o rynek promowy na Bałtyku”

Polska otwiera nowy rozdział w żegludze promowej na Morzu Bałtyckim. Po latach konkurencji między krajowymi armatorami, ruszyło długo wyczekiwane, regularne połączenie promowe między Gdańskiem a Karlshamn w Szwecji. Nowa linia obsługiwana przez spółkę Polsca Baltic Ferries ma nie tylko ułatwić transport między Europą Środkową a Skandynawią, ale także wzmocnić pozycję Polski na rynku bałtyckim.

W poniedziałkowy wieczór z Gdańska wyruszył w pierwszy rejs prom Copernicus, inaugurując tym samym regularne połączenie z portem Karlshamn w Szwecji. Jak podkreślił podczas uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka, uruchomienie nowej linii to dowód na to, że Polska „znów wchodzi do gry o rynek promowy na Bałtyku”. Zwrócił też uwagę na zakończenie wieloletniej rywalizacji polskich przewoźników, która osłabiała ich pozycję wobec zagranicznej konkurencji. Ten czas skończył się. Koniec polsko-polskiej wojny na Bałtyku – podkreślił Marchewka.

Nowe połączenie jest efektem współpracy trzech rodzimych firm żeglugowych: Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (Polferries), Unity Line i EuroAfrica. Wspólnie powołały one w 2026 roku spółkę Polsca Baltic Ferries, by połączyć swoje floty, oferty i systemy sprzedaży. Dzięki temu polscy przewoźnicy mają skuteczniej konkurować z zagranicznymi operatorami na Morzu Bałtyckim.

Nowoczesna infrastruktura i komfort podróży

Promy obsługujące nową trasę – Copernicus i Skania – należą do armatora Unity Line. Obie jednostki posiadają linię ładunkową o długości około 2 km, co pozwala na jednorazowy transport blisko 90 samochodów ciężarowych o długości 17 metrów. Jeden z promów skoncentruje się przede wszystkim na przewozie ładunków, drugi zaś – typu ro-pax – zaoferuje pasażerom komfortowe warunki podróży, w tym zaplecze gastronomiczne i kabiny. Obsługa promów odbywa się w Terminalu Promowym Westerplatte, który jest w pełni przystosowany do obsługi zarówno jednostek ro-ro, jak i ro-pax oraz sprawnego ruchu ciężarowego.

Sześć rejsów tygodniowo i szybki czas podróży

Armator planuje maksymalnie sześć rejsów tygodniowo na trasie Gdańsk–Karlshamn. Czas przeprawy wynosi około 13 godzin. Promy będą opuszczać oba porty wieczorem, by dotrzeć do celu następnego dnia przed południem. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne dostosowanie się do potrzeb zarówno przewoźników towarowych, jak i pasażerów.

Karlshamn – brama do Skandynawii

Port Karlshamn położony jest na południowo-wschodnim wybrzeżu Szwecji i zapewnia bezpośredni dostęp do korytarza transportowego E22. Dzięki temu podróżni i przewoźnicy mogą liczyć na dogodne połączenia drogowe w kierunku Malmoe, Kopenhagi, Goeteborga i Oslo.