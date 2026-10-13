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Na plaży w Karwii znaleziono niezidentyfikowany obiekt przypominający drona

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (21:42)

Na plaży w Karwii w powiecie puckim przypadkowy spacerowicz natknął się na obiekt przypominający drona. Na miejscu pracują służby. Trwa wyjaśnianie, do kogo należy znalezisko i jak trafiło na plażę.

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Na plaży w Karwii znaleziono niezidentyfikowany obiekt przypominający drona
Fot. Dawid Wolski/East News /East News

W poniedziałek około godziny 18:20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie o nietypowym znalezisku na plaży w Karwii. Przypadkowy spacerowicz natrafił na obiekt częściowo zakopany w piasku obiekt przypominający drona i zadzwonił na numer alarmowy.

Urządzenie ma około dwóch metrów długości.

Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Powiadomiono także prokuraturę. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.


Źródło: RMF FM
Tagi: drony Karwia

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