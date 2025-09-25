Sezon motocyklowy trwa w najlepsze! Ekipa RRmoto, największego sklepu motocyklowego w Gdańsku organizuje kolejną edycję swojego flagowego motopikniku. Na uczestników wydarzenia ponownie czekać będzie masa atrakcji, pyszne jedzenie, konkursy z nagrodami oraz niepowtarzalny klimat motocyklowej zajawki. Zlot motocyklowy odbędzie się już w najbliższą sobotę 27 września 2025 w godzinach 10:00–21:00 pod sklepem RRmoto - Największy sklep motocyklowy przy ul. Przywidzkiej 10a w Morskim Parku Handlowym.

/ Materiały prasowe

Co czeka na miejscu - przegląd atrakcji

Motopiknik RRmoto w Gdańsku to całodzienne wydarzenie w motocyklowym klimacie. Niezależnie czy wpadasz na chwilę, czy zostajesz od otwarcia do zamknięcia, możesz liczyć na konkretną dawkę atrakcji.

/ Materiały prasowe

Jedzenie za free - grill, pizza, lody i kawa

Jedzenie na motopikniku to punkt obowiązkowy! Na uczestników w strojach motocyklowych oraz na klientów RRmoto czekać będzie jedzenie w najlepszej cenie - bo za darmo. W menu klasyczne kiełbaski z grilla, włoska pizza z pieca i lody tajskie na ochłodę, a do tego kawa z ekspresu przez cały dzień. Przywdziej swój strój motocyklowy i ruszaj!



Motocyklowy stunt show - emocje na najwyższych obrotach!

Jedną z głównych atrakcji imprezy będzie unikalny pokaz stuntu w wykonaniu znanych i cenionych motocyklistów. Obejrzycie efektowne wheelie, stoppie, burnouty, a także skomplikowane tricki i przejazdy, które przyprawią o szybsze bicie serca. To niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć profesjonalistów w akcji, z bliska podziwiać ich umiejętności i poczuć klimat prawdziwego motocyklowego show.

Przed gdańskim oddziałem RRmoto zaprezentują się:

Maciej Dop - rekordzista Guinnessa,

Nikson - finalista International Stunt Competition Germany 2024.

Razem tworzą oni skład, który gwarantuje widowisko na światowym poziomie. Pokazy odbędą się w czterech turach o godzinach: 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00. Jeśli chcesz zobaczyć pełne spektrum ewolucji zarezerwuj sobie cały dzień i wybierz najlepsze miejsce przy barierkach.

/ Materiały prasowe

Gorące nocne fire show z Psycho Dolls

O godzinie 20:00 parking przed RRmoto rozbłyśnie ognistym fire show w wykonaniu grupy Psycho Dolls! To nie tylko pokaz tańca z ogniem - artystki łączą w swoich występach płonące pochodnie, miotanie ogniem i koła, tworząc spektakl pełen zmysłów i niepowtarzalnej energii.

Psycho Dolls to żeński zespół, działający na polskiej scenie, ale również występujący m.in. w Meksyku. Artystki łączą elementy tańca, akrobatyki i teatru ognia - często w klimacie burleski i ekspresyjnych show inspirowanych rockiem, fantastyką i popkulturą.

/Materiały prasowe



Symulatory wheelie i dachowania - sprawdź swoje umiejętności

W trakcie motopikniku do dyspozycji uczestników zostaną oddane także dwa symulatory wheelie, które pozwalają w pełni bezpiecznie poćwiczyć jazdę na jednym kole.

Dla żądnych mocniejszych wrażeń przygotowano również symulator dachowania - realistyczne doświadczenie ekstremalnej sytuacji drogowej. To solidna dawka adrenaliny w całkowicie kontrolowanych warunkach, ale także praktyczna lekcja bezpieczeństwa.



Pozostałe atrakcje motopikniku - coś dla każdego

Motopiknik RRmoto czeka również wiele dodatkowych atrakcji, które umilą czas zarówno dorosłym, jak i najmłodszym fanom dwóch kółek, w tym:

darmowe ozonowanie kasków, butów i rękawic motocyklowych - szybkie odświeżenie i higiena sprzętu,

- szybkie odświeżenie i higiena sprzętu, strefa dostawców - możliwość sprawdzenia nowości rynkowych i złapania inspiracji do ulepszenia swojego zestawu,

- możliwość sprawdzenia nowości rynkowych i złapania inspiracji do ulepszenia swojego zestawu, przejażdżki minimotocyklem dla dzieci - bezpieczna frajda dla najmłodszych uczestników wydarzenia,

- bezpieczna frajda dla najmłodszych uczestników wydarzenia, konkursy z nagrodami - okazja żeby zgarnąć motogadżety i pamiątki z pikniku.



Goście specjalni - #OGARmistrz, Barry Moto i ekipa Jednośladu

Dodatkowo zlot motocyklowy RRmoto uświetnią swoją obecnością goście specjalni:

#OGARmistrz Maciek z kanału Ćpiej Życie na swoim wiernym Ogarze Kuna ,

na swoim wiernym , wpadnie Barry Moto , popularny motovlogger i autor serii "Barry na używkach",

, popularny motovlogger i autor serii "Barry na używkach", nie może też zabraknąć duetu Tobiasz & Piotrek z Jednoślad.pl, dziennikarzy i testerów znanych m.in. z wyprawy do Nepalu i materiałów szkoleniowych.

Będzie to okazja do rozmowy, fotek i wymiany doświadczeń.

/ Materiały prasowe

RRmoto Gdańsk - kim jest gospodarz?

Za sterami stoi RRmoto - jeden z najlepiej rozpoznawalnych sklepów motocyklowych w Polsce, który już od ponad dekady działa aktywnie w branży. Obecnie jest to sieć pięciu salonów w Gdańsku, Warszawie, Toruniu, Katowicach i Nowym Sączu. Każdy z nich to nie tylko sklep, ale też centrum regularnych spotkań dla całej motocyklowej społeczności.

W RRmoto znajdziesz setki modeli kasków, odzieży i akcesoriów motocyklowych, a wszystko od topowych marek takich jak Shima, HJC, Scorpion, Rebelhorn, Shoei czy Revit. To nie przypadek - RRmoto jest oficjalnym dystrybutorem wielu z tych firm.

Dodatkowo sklep stawia na nowoczesne rozwiązania, pomagające idealnie dopasować każdy element stroju: od kasku, przez kurtkę, aż po buty. Dzięki temu podejściu i zaangażowaniu w rozwój sceny motocyklowej, RRmoto to dzisiaj zaufany partner dla tysięcy motocyklistów w całej Polsce.

Wpadaj z ekipą!

Zlot motocyklowy w konwencji motopikniku to luźne, plenerowe spotkanie dla wszystkich: od beniaminów po wyjadaczy z tysiącami kilometrów w trasie. Wpadają ekipy, pary, rodziny z dziećmi - bo tu liczy się klimat i wspólna zajawka.

Zabierz znajomych, rodzinę i wpadajcie po sporą dawkę motocyklowych emocji. Przyjedź, zaparkuj, wrzuć coś na ruszt i spędź sobotę w towarzystwie zapalonych riderów i ekipy RRmoto.

Jeśli chcesz być na bieżąco z zapowiedziami i dodatkowymi aktywnościami, koniecznie zaglądaj też na stronę RRmoto.pl i oficjalny profil na Facebooku.



Adres sklepu RRmoto w Gdańsku:

RRmoto - największy sklep motocyklowy

ul. Przywidzka 10A, 80-174 Gdańsk

telefon: 504 504 831