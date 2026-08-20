Jacht osiadł na mieliźnie w rejonie Łeby. Na pokładzie były 4 osoby

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Jacht z czteroma osobami oraz psem na pokładzie osiadł na mieliźnie w rejonie Łeby w Pomorskiem - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Trwa akcja ratowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Jacht z czteroma osobami oraz psem na pokładzie osiadł na mieliźnie w rejonie Łeby w Pomorskiem (Fot. Facebook/Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa)

Jacht z czteroma osobami oraz psem na pokładzie osiadł na mieliźnie w rejonie Łeby w Pomorskiem (Fot. Facebook/Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa) / materiały udostępnione

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z Ustki do jachtu płynie duży statek ratowniczy Orkan. Ma on podczepić jednostkę pod hol, by wyciągnąć z płycizny na głębszą wodę.

Wiadomo natomiast, że wykonanie tego zadania nie będzie łatwe. Głównie dlatego, że jacht został zniesiony bardzo blisko plaży i zaczął nabierać wody. Im więcej jej dostanie się do środka, tym cięższa będzie operacja ratowników.

Dwie osoby i pies zostali wcześniej ewakuowani na brzeg, zaś dwie pozostały na jachcie. Wiadomo także, że skiper był trzeźwy.