Groźny pożar w Jastrzębiej Górze. Palił się budynek ze sklepami

RMF24

Strażacy walczyli z pożarem w Jastrzębiej Górze. Ogień zajął budynek w zabudowie szeregowej, w którym mieści się kilka połączonych ze sobą sklepów i lokali usługowych.

Zgłoszenie o wybuchu pożaru przy ulicy Rozewskiej wpłynęło po godzinie 16:00.

Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy walczą z ogniem, starając się zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni na sąsiednie lokale.

Strażacy zabezpieczyli teren i prowadzili akcję gaśniczą zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Przyczyny pożaru również nie są na razie znane.

Na miejscu pracowali także policjanci, którzy zabezpieczali teren i kierowali ruchem w okolicy zdarzenia.