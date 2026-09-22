Groźny pożar w Jastrzębiej Górze. Palił się budynek ze sklepami

Zgłoszenie o wybuchu pożaru przy ulicy Rozewskiej wpłynęło po godzinie 16:00.
Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy walczą z ogniem, starając się zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni na sąsiednie lokale.
Strażacy zabezpieczyli teren i prowadzili akcję gaśniczą zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Przyczyny pożaru również nie są na razie znane.
Na miejscu pracowali także policjanci, którzy zabezpieczali teren i kierowali ruchem w okolicy zdarzenia.