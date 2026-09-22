RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Groźny pożar w Jastrzębiej Górze. Palił się budynek ze sklepami

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (17:25)

Strażacy walczyli z pożarem w Jastrzębiej Górze. Ogień zajął budynek w zabudowie szeregowej, w którym mieści się kilka połączonych ze sobą sklepów i lokali usługowych.

Groźny pożar w Jastrzębiej Górze. Palił się budynek ze sklepami
Zdjęcie ilu /East News

Zgłoszenie o wybuchu pożaru przy ulicy Rozewskiej wpłynęło po godzinie 16:00. 

Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy walczą z ogniem, starając się zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni na sąsiednie lokale.

Strażacy zabezpieczyli teren i prowadzili akcję gaśniczą zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Przyczyny pożaru również nie są na razie znane. 

Na miejscu pracowali także policjanci, którzy zabezpieczali teren i kierowali ruchem w okolicy zdarzenia.

Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF FM
Tagi: pożar
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: