Gigantyczny pożar na Pomorzu. Z ogniem walczy 200 strażaków

RMF24

Wielki pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gm. Potęgowo w województwie pomorskim. Z ogniem walczy 200 strażaków. Płoną cztery hale o łącznej powierzchni około 5 tys. metrów kwadratowych oraz budynek biurowy. Jak przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych, nikt nie został poszkodowany. Dodał, że akcja gaśnicza może potrwać kilkanaście godzin.

Gigantyczny pożar wybuchł w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gm. Potęgowo na Pomorzu.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ogień objął trzy hale o powierzchni ponad 3 tys. metrów kwadratowych i hałdę odpadów o powierzchni ok. 2 tys. metrów. Pierwsza z nich ma wymiary ok. 15 na 60 metrów. Wymiary pozostałych obiektów są ustalane – przekazał rzecznik prasowy KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych.

Podkreślił, że sytuacja nie została jeszcze opanowana. Strażacy prowadzą działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zabezpieczenie sąsiednich obiektów – stwierdził.

Apel do mieszkańców

Wiadomo natomiast, że w akcji gaśniczej uczestniczą 33 zastępy strażaków. Na miejsce ściągane są kolejne jednostki z województwa pomorskiego. Gmina Potęgowo apeluje do mieszkańców o zamykanie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy koncentrują się teraz na tym, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia i ochronić sąsiednie obiekty.

W związku ze skalą pożaru gmina Potęgowo, w której znajduje się zakład odpadów, wydała pilny komunikat do mieszkańców. „Ze względów bezpieczeństwa apelujemy do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym” - napisano we wpisie na portalu Facebook. Władze gminy zwróciły się również z prośbą do mieszkańców o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia działań.

W oddzielnym komunikacie poinformowano, że „w związku z koniecznością zapewnienia dostawy wody do celów przeciwpożarowych”, w miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia w wody w gminnym wodociągu.