RMF24

Bus dachował na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.

Wypadek miał miejsce przed południem na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący busem najechał na tył ciężarówki.

Po dachowaniu dwie osoby były uwięzione w busie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by je uwolnić.

Kierowca i pasażer busa zostali przekazani pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a później trafili do szpitala na badania. Wiadomo, że obaj byli trzeźwi.

W akcji na miejscu wypadku brało udział 20 strażaków.

W związku z wypadkiem tworzą się duże korki.