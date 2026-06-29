Wypadek miał miejsce przed południem na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący busem najechał na tył ciężarówki.
Po dachowaniu dwie osoby były uwięzione w busie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by je uwolnić.
Kierowca i pasażer busa zostali przekazani pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a później trafili do szpitala na badania. Wiadomo, że obaj byli trzeźwi.
W akcji na miejscu wypadku brało udział 20 strażaków.
W związku z wypadkiem tworzą się duże korki.