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Wypadek busa w Gdyni. Są poszkodowani

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (12:53) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (13:25)

Bus dachował na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.

Wypadek busa w Gdyni. Są poszkodowani
Zdjęcie z miejsca wypadku (KW PSP Gdańsk) /Straż pożarna

Wypadek miał miejsce przed południem na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący busem najechał na tył ciężarówki. 

Po dachowaniu dwie osoby były uwięzione w busie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by je uwolnić.

Kierowca i pasażer busa zostali przekazani pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a później trafili do szpitala na badania. Wiadomo, że obaj byli trzeźwi.

W akcji na miejscu wypadku brało udział 20 strażaków. 

W związku z wypadkiem tworzą się duże korki. 

Źródło: RMF24
Tagi: Gdynia

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