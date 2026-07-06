Tragiczny wypadek w Gdyni. Nie żyje 35-latek potrącony przez ciężarówkę

RMF24

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 10:00 na ul. Hutniczej w Gdynia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, doszło tam do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez samochód ciężarowy.

Gdynia: Śmiertelne potrącenie na ul. Hutniczej. Nie żyje 35-letni mężczyzna

Do wypadku doszło na terenie jednej z firm przy ul. Hutniczej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 45-letni kierowca samochodu ciężarowego marki DAF potrącił 35-letniego mężczyznę, który wykonywał prace naprawcze przy pojeździe. W wyniku odniesionych obrażeń 35-latek zmarł na miejscu.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, wyjaśniając okoliczności zdarzenia.

Śmiertelny wypadek w Gdyni. Zmiany w komunikacji

W związku z wypadkiem na ul. Hutniczej wprowadzono do odwołania zmiany w komunikacji miejskiej. Jak informuje ZKM Gdynia, autobusy linii R w obu kierunkach kursują objazdem przez ul. Unruga i Pucką.

Nie są obsługiwane następujące przystanki:

w kierunku Rumi: Hala Makro 02 NŻ, II Urząd Skarbowy 02 NŻ

w kierunku Kaczych Buków: II Urząd Skarbowy 01 NŻ, Hala Makro 01 NŻ

Dodatkowo w kierunku Rumi autobusy zawracają pod Estakadą Kwiatkowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Hutniczą. Obowiązuje zatrzymanie na przystanku Hutnicza – Estakada 02 (jak w kierunku Kaczych Buków) zamiast na przystanku Hutnicza – Estakada 04 przy ul. Hutniczej.