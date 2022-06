Od dziś przez co najmniej 3 tygodnie na skrzyżowaniu ul. Katruskiej i Nowatorów w Gdańsku obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Powodem jej wprowadzenia jest rozbudowa skrzyżowania.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Kartuskiej / UM Gdańsk /

W godzinach porannych zostanie wyłączony z ruchu pas do skrętu w prawo z ul. Nowatorów w ul. Kartuską. Ruch w prawo i w lewo z ul. Nowatorów w ul. Kartuską będzie się wówczas odbywać z jednego pasa ruchu - dotychczasowego pasa do skrętu w lewo. Ruch pojazdów na ul. Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową Inżynierską do wysokości ul. Fabrycznej nadal odbywać się będzie po jezdni południowej w obu relacjach.

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, zaplanowane na tym odcinku prace obejmują m.in. przebudowę sieci wodociągowej i teletechnicznej. Mają zakończyć się we wrześniu.