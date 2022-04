Gdańsk Maraton wraca po przerwie wymuszonej pandemią. Do biegu zgłosiło już ponad 3600 biegaczy i biegaczek. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czeka w niedzielę wiele utrudnień. Sprawdź dokładną trasę biegu, by nie stracić czasu z jego powodu.

Gdańsk Maraton (zdjęcie archiwalne) / Piotr Wittman / PAP

Start i meta maratonu nie są, jak dotychczas, zlokalizowane w okolicy stadionu na Letnicy, a na parkingu na przedłużeniu al. Jana Pawła II.

Lista startowa szybko zapełniała się kolejnymi osobami. To pokazuje ogromny głód uczestnictwa w imprezie, która wielokrotnie była nagradzana wśród podobnych tego typu inicjatyw w całym kraju - podkreśla Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu. Do tej pory zgłosiło się 3600 biegaczy i biegaczek. Zaufanie, piękna trasa, świetna organizacja, fantastyczna atmosfera - nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić do dołączenia do tego szerokiego już grona osób, które 10 kwietnia staną na starcie, a następnie przekroczą linię mety 6. Gdańsk Maratonu" - dodał.

Maratończycy mają wystartować w niedzielę o godzinie 9.00 z deptaku przy parkingu na przedłużeniu al. Jana Pawła II.

Pobiegną ulicą Czarny Dwór, później al. Płażyńskiego, tunelem pod Martwą Wisłą i Trasą Sucharskiego. Na wysokości stacji Lotosu będą robić nawrotkę. Po ponownym pokonaniu tunelu skręcą w ul. Marynarki Polskiej. Przez Jana z Kolna dobiegną do centrum Gdańska, aby przy Zieleniaku skręcić w stronę Wrzeszcza. Główną arterią dotrą aż do Drogi Zielonej na granicy z Sopotem. Nią dostaną się do ul. Gospody. Dalej Chłopską i Rzeczypospolitej dobiegną w okolice ETC, by zawrócić i tą samą trasą dotrzeć do ul. Pomorskiej. Przebiegną przez park między Pomorską, a ul. Piastowską, a potem ul. Jantarową wrócą do deptaku na przedłużeniu al. Jana Pawła II.

Trasa Gdańsk Maraton 2022 /

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i to jeszcze przed startem biegu. Z użytkowania wyłączony jest parking u zbiegu ulicy Czarny Dwór i al. Jana Pawła II. Warto jednak wiedzieć nie tylko, które skrzyżowania będą zamknięte, ale także gdzie lepiej nie parkować przed niedzielą, bo są miejsca, z których z powodu organizacji imprezy czasowo nie będzie można wyjechać.

Organizatorzy biegu apelują do kierowców, by dobrze zaplanowali korzystanie z samochodu, żeby nie mieli kłopotu z wyjazdem z posesji lub z parkingów. Gdyby wyjazd był konieczny, to prosimy o zaparkowanie wcześniej samochodu w takim miejscu, z którego będzie można wyjechać nie powodując zagrożenia dla biegaczy - mówi Pawelec.

Tak wygląda przedstawiony przez miasto orientacyjny harmonogram utrudnień - wyłączania z ruchu poszczególnych ulic i innych ograniczeń:

ul. Czarny Dwór od al. Jana Pawła II do al. Gen. Hallera - całkowite zamkniecie - 7:30 - 10:00

al. Macieja Płażyńskiego od al. Gen. Hallera do Tunelu pod Martwą Wisłą - 2 pasy w kierunku Tunelu pod Martwą Wisłą - 7:30 - 11:00

Tunel pod Martwą Wisła - nitka tunelu T2 w kierunku S7 - 7:30 - 11:00

Trasa Sucharskiego nitka w kierunku S7 od Tunelu pod Martwą Wisłą do wysokości stacji Lotos - nawrotka, powrót tą samą nitką do Tunelu pod Martwą Wisłą - 7:30 - 11:00

ul. Marynarki Polskiej od Ronda im. Mazowieckiego, nitka w kierunku ul. Jana z Kolna - 8:45 - 11:30

ul. Jana z Kolna - pas w kierunku centrum - 8:45 - 11:30

ul. Wały Piastowskie - 1 pas w kierunek Błędnik - 9:00 - 11:45

Błędnik, al. Zwycięstwa, al. Grunwaldzka - 1 pas w kierunku Sopotu - 9:15 - 12:45

Droga Zielona - 2 pasy w kierunku Ergo Areny - 10:00 - 13:15

ul. Gospody - 1 pas w kierunku Przymorza - 10:00 - 13:15

ul. Chłopska od ul. Pomorskiej do ul. Rzepichy - 1 pas w kierunku Zaspy - 10:00 - 13:15

ul. Chłopska od ul. Rzepichy do ul Kołobrzeskiej - 2 pasy w kierunku Zaspy - 10:00 - 13:15

al. Rzeczypospolitej zamknięcie całkowite w obu kierunkach (umożliwiony wyjazd z ul. Kołobrzeskiej do ul. Hynka oraz od ul. Żwirki i Wigury do Al. Jana Pawła II) - 10:00 - 13:30

ul. Chłopska od ul Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej - 2 pasy w kierunku Sopotu - 10:00 - 14:00

ul. Pomorska od ul. Chłopskiej 2 pasy w kierunku Jelitkowa - 10:00 - 14:00

ul. Piastowska na odc. od ul. Kaczyńskiego do ul. Jantarowej (umożliwiony wyjazd z posesji do ul. Kaplicznej) - 10:00 - 14:00

ul. Jantarowa na odcinku wejście na plaże nr 63 do wejścia na plażę nr 60 teren Parku Regana - 10:30 - 14:40

ul. Jantarowa na odc. wejście na plażę nr 60 - wejście na molo w Brzeźnie - 10:45 - 14:50

Siłą rzeczy utrudnienia dotkną także pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, głównie autobusów. Ruch tramwajowy zostanie utrzymany. Będą jednak krótkie postoje w miejscach skrzyżowania trasy maratonu z liniami tramwajowymi - informuje Dagmara Szajda z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Zmiany w kursowaniu autobusów dotyczyć będą kilkudziesięciu różnych linii. Informacje znajdziecie na stronie ztm.gda.pl.

Utrudnienia związane z organizacją 6. Gdańsk Maratonu powinny się zakończyć do g. 16.00.