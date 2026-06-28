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Śmiertelne ugodzenie nożem w Bytowie. Nie żyje 42-letni mężczyzna

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (12:31) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (12:57)

W nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań w Bytowie ( Pomorskie) doszło do tragicznego incydentu. 42-letni mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, poszkodowany zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała już podejrzanego.

Śmiertelne ugodzenie nożem w Bytowie. Nie żyje 42-letni mężczyzna
policyjny radiowóz na ulicy miasta_crop_966x643 /Shutterstock
  • W mieszkaniu w Bytowie doszło do ataku nożem na 42-letniego mężczyznę, który zmarł pomimo szybkiej pomocy medycznej.
  • Policja zatrzymała 49-letniego podejrzanego o dokonanie ataku, a sprawą zajmują się prokuratura.
  • Na razie nie są znane motywy działania sprawcy

Śmiertelny atak nożem w Bytowie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań na terenie Bytowa (Pomorskie). 

Według ustaleń służb, 42-latek został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanemu.

Pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala, życia 42-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 

Sprawą zajęła się policja oraz prokuratura.

Podejrzewany zatrzymany przez policję

Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o dokonanie ataku. 

Obecnie trwają szczegółowe czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - poinformował Dawid Łaszcz, z policji w  Bytowie. 

 Na razie nie są znane motywy działania sprawcy.

 

Źródło: RMF FM
Tagi: atak nożownika

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