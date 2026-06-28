RMF24

W nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań w Bytowie ( Pomorskie) doszło do tragicznego incydentu. 42-letni mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, poszkodowany zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała już podejrzanego.

Śmiertelny atak nożem w Bytowie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań na terenie Bytowa (Pomorskie).

Według ustaleń służb, 42-latek został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanemu.

Pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala, życia 42-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Sprawą zajęła się policja oraz prokuratura.

Podejrzewany zatrzymany przez policję

Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o dokonanie ataku.

Obecnie trwają szczegółowe czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - poinformował Dawid Łaszcz, z policji w Bytowie.

Na razie nie są znane motywy działania sprawcy.