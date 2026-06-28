Śmiertelny atak nożem w Bytowie
Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań na terenie Bytowa (Pomorskie).
Według ustaleń służb, 42-latek został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanemu.
Pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala, życia 42-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Sprawą zajęła się policja oraz prokuratura.
Podejrzewany zatrzymany przez policję
Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o dokonanie ataku.
Obecnie trwają szczegółowe czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - poinformował Dawid Łaszcz, z policji w Bytowie.
Na razie nie są znane motywy działania sprawcy.