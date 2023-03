Od środy kierowcom podróżującym obwodnicą Trójmiasta trudniej będzie poruszać się węzłem Gdańsk Południe. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. To pierwsze z serii utrudnień związanych z przebudową węzła.

Zmiany w organizacji ruchu / GDDKiA Gdańsk / Materiały prasowe

Nowa organizacja ruchu ma zostać wprowadzona w najbliższą środę o g. 10.00, już po porannym szczycie komunikacyjnym. Zamknięte zostaną jezdnie zbiorcze w obrębie węzła, a przebiegająca przez niego droga ekspresowa S6 zostanie zwężona - poinformował dziś Dawid Doruch z Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W praktyce oznacza to, że trzypasmowa jezdnia w obrębie węzła będzie zwężona do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Jak informują drogowcy, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Organizacja ruchu w tej formie planowana jest przez co najmniej kilkanaście dni, ale kierowcy i tak powinni zakładać, że to tylko pierwsza z serii zmian.

Zmiany i wynikające z nich utrudnienia mają związek z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej i przebudową węzła Gdańsk-Południe. Jak informują drogowcy, a kolejne modyfikacje w organizacji ruchu, będą niezbędne do zbudowania docelowego układu węzła Gdańsk Południe.