Nie emituje spalin i oczyszcza powietrze. Gdańsk chce włączyć do floty komunikacji miejskiej autobusy wodorowe. Jeden z nich będzie testowany już od najbliższej środy przez tydzień.

Autobus na wodór / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX

Od środy autobus będzie jeździł na liniach: 111, 115, 130, 175, 189 i 199. Zapraszamy naszych pasażerów do podróży - mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.

Decyzje o definitywnej rezygnacji z zakupu autobusów spalinowych dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów władze miasta ogłosiły na początku roku. Kupowane mają być tylko autobusy elektryczne i właśnie na wodór.

Chcemy stawiać na tę technologię, analizujemy rynek, który jest dość skomplikowany. Z jednej strony to kwestia pojazdów, które są droższe niż pojazdy elektryczne. Z drugiej strony to dostępność paliwa wodorowego - dodaje Piotr Borawski.

Zakup jednego autobusu wodorowego to koszt trzech z napędem diesla, wyliczał dziś Maciej Lisicki prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Także tankowanie takiego pojazdu wiążę się z większym kosztem. Zakup takiego autobusu to około 800 tysięcy euro. Problem to koszt paliwa, za przejechanie jednego kilometra na wodór zapłacimy dwa razy tyle co za przejechanie tej samej trasy na dieslu - wylicza Lisicki.

Grupa Polsat Plus swój autobus wodorowy nazwała NesoBus. W przyszłym roku w Świdniku ruszy fabryka, która ma produkować 100 takich pojazdów rocznie.To jest pierwszy homologowany autobus, jest prototypowy, takich prototypów będzie jeszcze piętnaście. Nasza fabryka powstanie w drugim kwartale 2023 roku. Na początek chcemy wypuszczać z taśmy 100 sztuk takich autobusów rocznie - mówi Maciej Stec, wiceprezes Zarządu, Grupa Polsat Plus.



NesoBus ma mieć zasięg 450 km i możliwość zatankowania w 15 minut.Gdy weźmiemy pod uwagę ślad węglowy produkcji baterii i ogniw paliwowych, autobusy spalinowe z silnikami diesla powodują emisje na poziomie 796 ton, oferując zasięg 700 km. Autobus wodorowy to 59 ton CO2, zasięg do 500 km i kwadrans tankowania.

Nowy autobus ma 12 m długości, pomieści do 93 pasażerów, którzy będą mogli korzystać z internetu 5G poprzez pokładowe WiFi. W kabinie będzie także 5 wewnętrznych ekranów podających informacje z kraju i ze świata.W Trójmieście jeszcze w tym roku mają powstać dwie stacje tankowania wodoru. Ich lokalizacje wyznaczono w Gdańsku i Gdyni.