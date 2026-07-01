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Na wodach Zatoki Gdańskiej debiutuje "Amber Express" – najszybszy katamaran pasażerski Żeglugi Gdańskiej. Nowoczesna jednostka, zakupiona od francuskiej Marynarki Wojennej, ma szansę zrewolucjonizować transport pomiędzy Trójmiastem a Półwyspem Helskim. Według zapowiedzi ma połączyć Gdynię i Hel w 30 min.

„Amber Express” to jednostka, która już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle dotychczasowych statków kursujących po Zatoce Gdańskiej. Katamaran mierzy ponad 31 metrów długości i 9 metrów szerokości, a na jego pokładzie może wygodnie podróżować 353 pasażerów. Statek osiąga prędkość do 20 węzłów, czyli około 37 km/h, co pozwala pokonać trasę z Gdyni na Hel w zaledwie pół godziny.

Statek ten różni się od dotychczas eksploatowanych przez nas jednostek przybrzeżnych. Przede wszystkim ma inny napęd. Jest też znacznie mocniejszy w stosunku do swoich rozmiarów. Został zbudowany ze stopów lekkich, głównie z aluminium i waży zaledwie około 90 ton. Dla porównania tradycyjne, starsze katamarany ważą około 400 ton. To bardzo duża różnica - podkreśla kapitan Jerzy Latała, prezes Żeglugi Gdańskiej.

Fot. Stanisław Pawłowski

Fot. Stanisław Pawłowski

Fot. Stanisław Pawłowski

Według szacunków jeden pełny rejs „Amber Express” może zastąpić nawet 120 samochodów osobowych, które jechałyby na Hel. Wyposażony jest w trzy stanowiska manewrowe na każdym skrzydle mostka, co znacząco ułatwia cumowanie i manewrowanie w portach.

W planach Żeglugi Gdańskiej są już kolejne szybkie jednostki, które mają zasilić flotę w najbliższych latach. Jeśli pilotaż się powiedzie, szybka komunikacja wodna może stać się stałym elementem krajobrazu Zatoki Gdańskiej.

Pierwsze rejsy „Amber Express” ruszają 1 lipca. Szczegółowy rozkład oraz cennik zostaną wkrótce opublikowane. Przedstawiciele Żeglugi Gdańskiej zapewniali, że ceny pozostaną na tym samym poziomie. W sezonie letnim katamaran będzie kursował regularnie na trasie Gdynia – Hel, a także na innych odcinkach, m.in. do Sopotu.