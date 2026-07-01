„Amber Express” to jednostka, która już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle dotychczasowych statków kursujących po Zatoce Gdańskiej. Katamaran mierzy ponad 31 metrów długości i 9 metrów szerokości, a na jego pokładzie może wygodnie podróżować 353 pasażerów. Statek osiąga prędkość do 20 węzłów, czyli około 37 km/h, co pozwala pokonać trasę z Gdyni na Hel w zaledwie pół godziny.
Statek ten różni się od dotychczas eksploatowanych przez nas jednostek przybrzeżnych. Przede wszystkim ma inny napęd. Jest też znacznie mocniejszy w stosunku do swoich rozmiarów. Został zbudowany ze stopów lekkich, głównie z aluminium i waży zaledwie około 90 ton. Dla porównania tradycyjne, starsze katamarany ważą około 400 ton. To bardzo duża różnica - podkreśla kapitan Jerzy Latała, prezes Żeglugi Gdańskiej.
Według szacunków jeden pełny rejs „Amber Express” może zastąpić nawet 120 samochodów osobowych, które jechałyby na Hel. Wyposażony jest w trzy stanowiska manewrowe na każdym skrzydle mostka, co znacząco ułatwia cumowanie i manewrowanie w portach.
W planach Żeglugi Gdańskiej są już kolejne szybkie jednostki, które mają zasilić flotę w najbliższych latach. Jeśli pilotaż się powiedzie, szybka komunikacja wodna może stać się stałym elementem krajobrazu Zatoki Gdańskiej.
Pierwsze rejsy „Amber Express” ruszają 1 lipca. Szczegółowy rozkład oraz cennik zostaną wkrótce opublikowane. Przedstawiciele Żeglugi Gdańskiej zapewniali, że ceny pozostaną na tym samym poziomie. W sezonie letnim katamaran będzie kursował regularnie na trasie Gdynia – Hel, a także na innych odcinkach, m.in. do Sopotu.