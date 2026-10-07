15 strzałów z wiatrówki w stronę szkolnego busa. Policja szuka sprawców

RMF24

Nieznany dotąd sprawca ostrzelał z broni pneumatycznej szkolny bus zaparkowany przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach (pow. starogardzki, woj. pomorskie). Burmistrz Skarszew prosi o pomoc w ustaleniu sprawców.

Szkolny bus ostrzelany z wiatrówki

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawca dokonał zniszczeń między godziną 16 we wtorek a 6.30 w środę. Na miejsce skierowano technika kryminalistyki, który zabezpieczył ślady. Bus ma przestrzeloną boczną szybę, uszkodzoną przednią szybę, a także karoserię.

Straty oszacowano na 3 tys. zł – poinformował asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

W kierunku pojazdu, którym na co dzień przewożone są dzieci, oddano 15 strzałów – przekazał we wpisie na Facebooku burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Samorządowiec zaapelował o pomoc w schwytaniu sprawcy.

„Mam nadzieję, że skrajna głupota lub nienawiść zostaną ukarane” – dodał.

Policja apeluje do świadków

Śledczy przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Analizie zostały poddane nagrania z kamer monitoringu. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia i tożsamości sprawcy.

Policja apeluje do świadków oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim pod numerem telefonu 47 742 72 22 lub mailowo na adres: komenda.starogard@policja.gov.pl.