15 strzałów z wiatrówki w stronę szkolnego busa. Policja szuka sprawców

Szkolny bus ostrzelany z wiatrówki
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawca dokonał zniszczeń między godziną 16 we wtorek a 6.30 w środę. Na miejsce skierowano technika kryminalistyki, który zabezpieczył ślady. Bus ma przestrzeloną boczną szybę, uszkodzoną przednią szybę, a także karoserię.
Straty oszacowano na 3 tys. zł – poinformował asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
W kierunku pojazdu, którym na co dzień przewożone są dzieci, oddano 15 strzałów – przekazał we wpisie na Facebooku burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Samorządowiec zaapelował o pomoc w schwytaniu sprawcy.
„Mam nadzieję, że skrajna głupota lub nienawiść zostaną ukarane” – dodał.
Policja apeluje do świadków
Śledczy przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Analizie zostały poddane nagrania z kamer monitoringu. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia i tożsamości sprawcy.
Policja apeluje do świadków oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim pod numerem telefonu 47 742 72 22 lub mailowo na adres: komenda.starogard@policja.gov.pl.