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Zatrucie pokarmowe w sanatorium w Dąbkach. 29 osób z niepokojącymi objawami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (12:33)

29 osób zgłosiło się z objawami zatrucia pokarmowego w sanatorium "Dukat" w Dąbkach w województwie zachodniopomorskim. Sprawą natychmiast zajęły się odpowiednie służby, które pobrały próbki do badań.

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Zatrucie pokarmowe w sanatorium w Dąbkach. 29 osób z niepokojącymi objawami
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

W sanatorium „Dukat” w Dąbkach ( woj. zachodniopomorskie) doszło do masowego zatrucia pokarmowego. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, 29 osób zgłosiło się z niepokojącymi objawami. 

Na miejscu pojawiły się służby sanitarne. Sanepid rozpoczął szczegółowe dochodzenie, mające na celu ustalenie źródła zatrucia. 

Służby pobrały próbki do badań pod kątem wirusów i bakterii od chorych, a także od zdrowego personelu ośrodka.

Próbki z kuchni i wody

W ramach postępowania pobrano również wymazy z części żywieniowej sanatorium oraz próbki wody. Badania mają wykazać, czy przyczyną były bakterie, wirusy, czy może skażona woda.

Na ostateczne wyjaśnienie sprawy trzeba będzie jeszcze poczekać. Wyniki badań laboratoryjnych mają być znane na początku przyszłego tygodnia.

 


Źródło: RMF FM

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