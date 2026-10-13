Powstaje najwyższy pomnik Chrystusa na świecie. Firma ze Szczecina ma w tym swój udział

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Na Filipinach powstanie najwyższy na świecie pomnik Jezusa Chrystusa. Monument o imponującej wysokości 207 metrów ma szansę pobić światowy rekord, a za jego koncepcją i realizacją stoi szczecińska firma SLIPFORM. Dzięki innowacyjnej technologii polskich inżynierów, żelbetowy trzon nośny monumentu może powstać w zaledwie 40 dni.

Tak będzie wglądać najwyższy pomnik Chrystusa na świecie

Tak będzie wglądać najwyższy pomnik Chrystusa na świecie / materiały prasowe

W prowincji Ilocos Sur, w północnej części Filipin, planowana jest budowa najwyższego na świecie pomnika Jezusa Chrystusa.

Monument ma osiągnąć aż 207 metrów wysokości, co oznacza, że będzie ponad pięciokrotnie wyższy od słynnego Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro.

Za projektem stoją inżynierowie i architekci ze Szczecina, którzy opracowali koncepcję konstrukcji oraz innowacyjną technologię jej wznoszenia.

Innowacyjna technologia ze Szczecina

Kluczowym elementem projektu jest wykorzystanie autorskiej technologii szalunków ślizgowych, opracowanej przez firmę SLIPFORM. Dzięki niej możliwe będzie wykonanie żelbetowego trzonu nośnego monumentu w rekordowym tempie.

Zakładamy, że żelbetowy trzon nośny ponad 200-metrowego monumentu jesteśmy w stanie wykonać w ciągu około 40 dni. To pokazuje potencjał technologii, którą opracowaliśmy w Szczecinie - podkreśla Daniel Kisała, prezes zarządu SLIPFORM.

Technologia ta pozwala na ciągłe wznoszenie konstrukcji przy wykorzystaniu specjalistycznych szalunków, które przemieszczają się wraz z postępem prac. Proces odbywa się bez konieczności demontażu i ponownego montażu tradycyjnych systemów, co znacząco skraca czas budowy i pozwala na prowadzenie robót przez całą dobę.

Materiały prasowe

Nowy rekord świata wśród pomników

Planowana figura Jezusa Chrystusa na Filipinach ma szansę pobić dotychczasowe rekordy. Dla porównania, Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro mierzy tylko 38 metrów wraz z cokołem, a polski Chrystus Król w Świebodzinie – 52,5 metra z kopcem.

Najwyższa obecnie statua na świecie, Statua Jedności w Indiach, ma 182 metry. Monument na Filipinach, jeśli osiągnie zakładane 207 metrów, przewyższy ją aż o 25 metrów.

statua Chrystusa nad zatoką z jachtami / materiały prasowe

Międzynarodowa współpraca

Udział szczecińskiej firmy w tym prestiżowym projekcie to efekt wieloletniej współpracy gospodarczej z partnerami na Filipinach. Pierwsze kontakty zostały nawiązane podczas misji gospodarczej zorganizowanej przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Województwa Zachodniopomorskiego, a kolejne działania były wspierane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Ważnym momentem była również oficjalna wizyta Prezydenta RP Karola Nawrockiego na Filipinach w październiku tego roku, podczas której inwestorowi przekazano projekt koncepcyjny monumentu.

SLIPFORM to szczecińska firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji zaawansowanych konstrukcji żelbetowych, w tym wież radarowych, infrastruktury meteorologicznej oraz obiektów przemysłowych. Przedsiębiorstwo rozwija również technologie dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.