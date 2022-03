Potężna maszyna TBM, która wydrążyła tunel pomiędzy wyspami Uznam i Wolin wraca do chińskiej firmy, która ją wyprodukowała. W świnoujskim porcie właśnie trwa jej załadunek na statek.

Maszyna, która wywierciła tunel pod Świną wraca do Chin. / Urząd Miasta w Świnoujściu /

Wielkie wiertło, które wydrążyło tunel pod Świną w Świnoujściu wraca do Chin. To tam maszyna TBM została wyprodukowana, specjalnie w celu wykonania tej pracy. TBM przypłynęła z Chin do Świnoujścia w październiku 2020 roku. Przez kolejne tygodnie trwało jej składanie w komorze startowej na wyspie Uznam, skąd w marcu 2021 roku rozpoczęła drążenie tunelu. Świnoujścianie nazwali maszynę "Wyspiarką".

Przy jej obsłudze całą dobę pracowało około 100 osób. W drugiej połowie września 2021 roku "Wyspiarka" dotarła do mety i "zameldowała się" w komorze odbiorczej na wyspie Wolin.

Tego typu maszyny nie nadają się do powtórnego wykorzystania przy drążeniu innego tunelu. Każda jest produkowana pod konkretną inwestycję, warunki geologiczne itd. Zamawiającym TBM był wykonawca tunelu konsorcjum PORR/Gülermak. W umowie znalazł się zapis, że po zakończeniu pracy producent odkupi maszynę za określony ułamek jej wartości. Kwota jest objęta tajemnicą handlową.

Załadunek wielkiego wiertła potrwa do piątku. / Urząd Miasta w Świnoujściu /

Załadunek TBM na statek ma potrwać do najbliższego piątku 25 marca. Statek zacumowany jest przy Nabrzeżu Górników i dobrze widać go z Nabrzeża Władysława IV oraz portu jachtowego.