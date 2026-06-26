Trasa Kaszubska już otwarta. Nowa droga ekspresowa S6 połączyła Szczecin z Gdańskiem

RMF24

Już dzisiaj kierowcy będą mogli skorzystać z ostatniego brakującego odcinka drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami koło Lęborka. Tym samym zakończono budowę jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych północnej Polski, która połączyła Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Nowa Trasa Kaszubska ma nie tylko usprawnić podróże, ale także wzmocnić gospodarkę i bezpieczeństwo regionu.

W piątek kierowcy zyskają dostęp do ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S6, łączącego Słupsk z Leśnicami koło Lęborka. To historyczny moment dla mieszkańców Pomorza i wszystkich podróżujących na północ Polski. Zakończenie budowy oznacza, że cała Trasa Kaszubska – bo tak od marca 2025 roku nazywa się S6 – jest już w pełni przejezdna.

Podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk podkreślił znaczenie tej inwestycji.

Na pewno dobrze rozumiecie moje emocje związane z tym miejscem, długo czekaliśmy na dokończenie Trasy Kaszubskiej - to jest droga o wielkim znaczeniu też międzynarodowym.

Nowa jakość podróży i impuls dla gospodarki

Otwarcie Trasy Kaszubskiej to nie tylko wygoda dla kierowców, ale także ogromne wsparcie dla branży turystycznej i przedsiębiorców. Nowa droga ekspresowa znacząco skróci czas podróży między największymi miastami Pomorza oraz ułatwi dojazd do popularnych kurortów nad Bałtykiem.

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak zwrócił uwagę na korzyści, jakie przyniesie nowa trasa.

W piątek mamy koniec roku szkolnego i początek wakacyjnych wyjazdów, a to właśnie z drogi ekspresowej S6 zjeżdża się do najpopularniejszych polskich kurortów nad Bałtykiem. Zyska na tym turystyka, branża turystyczna, przedsiębiorcy. To jest droga o ogromnym potencjale gospodarczym - podkreślał.

Kluczowy element europejskiej infrastruktury

Droga ekspresowa S6 pełni ważną rolę nie tylko w skali krajowej. Łączy Świnoujście i Szczecin z portami Trójmiasta, będąc częścią europejskiego korytarza transportowego od Rygi do Lubeki.

Jej znaczenie wykracza poza kwestie gospodarcze – nowa trasa będzie także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

Nowa era dla Pomorza

Ukończenie Trasy Kaszubskiej to początek nowego rozdziału dla północnej Polski.

Ułatwione podróże, rozwój turystyki i biznesu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa – to tylko niektóre z korzyści, jakie przyniesie nowa droga ekspresowa S6.