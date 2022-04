To kolejna okazja by sprzedać, kupić, oddać lub wymienić niepotrzebne przedmioty. W najbliższy weekend w szczecińskiej Hali Odra odbędzie się targ rzeczy używanych. Organizatorzy przekonują, by dać przedmiotom drugie życie, zamiast kupować nowe. Dochód z wydarzenia wesprze pomoc humanitarną Ukrainie.

Targ rzeczy używanych odbędzie się w Szczecinie po raz czwarty. To już czwarta edycja targu Less Waste Market i okazja by po raz czwarty oczyścić szafy, półki, strychy i piwnice szczecinian. Już 10 kwietnia w Hali Odra będzie kolejna okazja aby sprzedać, kupić, oddać czy wymienić się już nie tylko odzieżą, obuwiem, akcesoriami i ceramiką ale i sprzętem sportowym. Mile widziane na targu będą rolki, rowery, narty czy rakiety do tenisa. W poprzednich edycjach wzięło udział ponad 100 wystawców, a więc każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują nowych ubrań, butów, ceramiki i akcesoriów, a nie chcą kupować kolejnych niezrównoważonych rzeczy "made in China" - mówią organizatorzy. Na targu nie zabraknie wystawców komercyjnych działających w duchu less waste. Pojawią się producenci zajmujących się m.in. przerabianiem odzieży kupionej w second handach, biżuterią czy kosmetykami. Zależy nam, aby tak jak w innych miastach w Polsce i na świecie, targ rzeczy używanych zagościł w Szczecinie na stałe. Dzięki takim inicjatywom możemy zmienić postawy szczecinian i choć trochę przyczynić się do ochrony naszej planety przed konsumpcjonizmem i katastrofą ekologiczną - dodają organizatorzy. Dodatkowo 4. edycja Less Waste Market będzie miała wymiar charytatywny. Zebrane od wystawców pieniądze zostaną przekazane na Fundację Otwarty Dialog, która niesie pomoc humanitarną w Ukrainie.

