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Tąpnięcie w szczecińskiej kamienicy. Rodziny muszą znaleźć nowy dach nad głową

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 sierpnia (18:55)

Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Hożej w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania i nie mogą do nich wrócić – zdecydował nadzór budowlany. Powodem jest zły stan techniczny budynku. Na ścianach widoczne są pęknięcia, a minionej nocy pojawiły się kolejne.

Tąpnięcie w szczecińskiej kamienicy. Rodziny muszą znaleźć nowy dach nad głową
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Mieszkańcy muszą opuścić kamienicę. Powodem zły stan techniczny

Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, problem znany jest od jakiegoś czasu. Mieszkańcy kamienicy przy ul. Hożej 9 i 11 w Szczecinie – to jeden budynek z dwiema klatkami – od wielu miesięcy alarmowali o problemach ze stanem technicznym nieruchomości.

Na ścianach kamienicy widoczne są pęknięcia, a minionej nocy miało tam dojść do tąpnięcia. Wówczas wielu mieszkańców zdecydowało o rozpoczęciu ewakuacji.

Miasto zapewnia hotel części osób

Kamienicę musi opuścić kilka rodzin – jak zdecydował nadzór budowlany – nie mogą one wrócić do swoich mieszkań. Mieszkańcy muszą znaleźć inne miejsce do życia, bo nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz powrotu do budynku.

12 mieszkańcom miasto zapewnia miejsca w hotelach; pozostali organizują nocleg we własnym zakresie, między innymi u swoich rodzin – usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od przedstawicieli szczecińskiego magistratu. Większość lokali w kamienicy to mieszkania własnościowe, dwa są komunalne.


Źródło: RMF FM
Tagi: Szczecin kamienica
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