Tąpnięcie w szczecińskiej kamienicy. Rodziny muszą znaleźć nowy dach nad głową

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Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Hożej w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania i nie mogą do nich wrócić – zdecydował nadzór budowlany. Powodem jest zły stan techniczny budynku. Na ścianach widoczne są pęknięcia, a minionej nocy pojawiły się kolejne.

Mieszkańcy muszą opuścić kamienicę. Powodem zły stan techniczny

Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, problem znany jest od jakiegoś czasu. Mieszkańcy kamienicy przy ul. Hożej 9 i 11 w Szczecinie – to jeden budynek z dwiema klatkami – od wielu miesięcy alarmowali o problemach ze stanem technicznym nieruchomości.

Na ścianach kamienicy widoczne są pęknięcia, a minionej nocy miało tam dojść do tąpnięcia. Wówczas wielu mieszkańców zdecydowało o rozpoczęciu ewakuacji.

Niepokojące słowa premiera Tuska po rozmowie z szefem NATO. „Musimy być przygotowani” „Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO” – przekazał w najnowszym wpisie na platformie X premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu rozmawiał dziś z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Miasto zapewnia hotel części osób

Kamienicę musi opuścić kilka rodzin – jak zdecydował nadzór budowlany – nie mogą one wrócić do swoich mieszkań. Mieszkańcy muszą znaleźć inne miejsce do życia, bo nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz powrotu do budynku.

12 mieszkańcom miasto zapewnia miejsca w hotelach; pozostali organizują nocleg we własnym zakresie, między innymi u swoich rodzin – usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od przedstawicieli szczecińskiego magistratu. Większość lokali w kamienicy to mieszkania własnościowe, dwa są komunalne.