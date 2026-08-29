Tąpnięcie w szczecińskiej kamienicy. Rodziny muszą znaleźć nowy dach nad głową

Mieszkańcy muszą opuścić kamienicę. Powodem zły stan techniczny
Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, problem znany jest od jakiegoś czasu. Mieszkańcy kamienicy przy ul. Hożej 9 i 11 w Szczecinie – to jeden budynek z dwiema klatkami – od wielu miesięcy alarmowali o problemach ze stanem technicznym nieruchomości.
Na ścianach kamienicy widoczne są pęknięcia, a minionej nocy miało tam dojść do tąpnięcia. Wówczas wielu mieszkańców zdecydowało o rozpoczęciu ewakuacji.
Miasto zapewnia hotel części osób
Kamienicę musi opuścić kilka rodzin – jak zdecydował nadzór budowlany – nie mogą one wrócić do swoich mieszkań. Mieszkańcy muszą znaleźć inne miejsce do życia, bo nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz powrotu do budynku.
12 mieszkańcom miasto zapewnia miejsca w hotelach; pozostali organizują nocleg we własnym zakresie, między innymi u swoich rodzin – usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od przedstawicieli szczecińskiego magistratu. Większość lokali w kamienicy to mieszkania własnościowe, dwa są komunalne.