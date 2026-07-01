RMF24

Pożar w Świnoujściu. Ponad 70 osób zostało ewakuowanych z kamienicy na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki po nocnym pożarze dachu. Część konstrukcji zawaliła się na chodnik. Jak przekazał RMF FM oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu st. kpt. Paweł Piorun, jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Sytuacja została już opanowana.

W nocy z wtorku na środę w Świnoujściu doszło do pożaru w kamienicy. Pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej dotarły na miejsce krótko po godzinie 1:00 w nocy. Ratownicy natychmiast rozpoczęli ewakuację mieszkańców.

Z kamienicy wychodziły całe rodziny z małymi dziećmi. Część opuszczała swoje mieszkania z walizkami i najpotrzebniejszymi rzeczami.

Ogień pojawił się na poddaszu i bardzo szybko zaczął rozprzestrzeniać się pod konstrukcją dachu. Od strony ulicy Rybaki część runęła na chodnik.

Sytuację dodatkowo utrudniała ciasna zabudowa oraz samochody zaparkowane na dziedzińcu.

Pożar w Świnoujściu. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej

Jak przekazał RMF FM oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu st. kpt. Paweł Piorun, tylko jedna osoba wymagała pomocy medycznej.

Jedyna osoba, która wymagała pomocy medycznej, została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego, jednakże nie wymagała hospitalizacji. W punkcie kulminacyjnym w akcji uczestniczyło 30 strażaków w obsadzie 16 pojazdów pożarniczych. W skład tych pojazdów pożarniczych wchodzą dwie drabiny mechaniczne, jeden podnośnik i jeden dron – powiedział RMF FM st. kpt. Paweł Piorun.

Przy użyciu drabiny mechanicznej strażacy ewakuowali także dwie osoby z jednego z balkonów budynku.

Ostatecznie żadna z ponad 70 ewakuowanych osób nie odniosła poważnych obrażeń i nikt nie wymagał hospitalizacji. Do działań włączyli się również przedstawiciele Urzędu Miasta. Powołano sztab kryzysowy, a dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono autobus. Część osób mogła tam schronić się i oczekiwać na dalsze decyzje. Rano budynek sprawdzi Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Fot. KWPSP w Szczecinie