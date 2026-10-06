Rewolucja na lekcjach WF w Szczecinie. Zamiast sali gimnastycznej rowery miejskie

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W Szczecinie ruszył projekt, który może zrewolucjonizować sposób prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego jako pierwsi w mieście wzięli udział w „Rowerowym WF z BikeS”, zamieniając tradycyjne zajęcia na przejażdżkę miejskimi rowerami.

Pierwsza szkoła w Szczecinie dołączyła do „Rowerowego WF z BikeS”. Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego zamiast tradycyjnej lekcji wybrali przejażdżkę na dwóch kółkach.

Lekcje WF poza murami szkoły

Nowa inicjatywa pozwala uczniom na aktywność fizyczną poza szkolną salą gimnastyczną. Dzięki współpracy z operatorem miejskich rowerów BikeS, młodzież nie musi posiadać własnych jednośladów – firma dostarcza rowery bezpłatnie bezpośrednio do placówki, a po zakończonych zajęciach odbiera je z powrotem.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 6–8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Podczas zajęć młodzież, pod opieką nauczyciela, wybiera trasę i termin przejazdu, poznając miasto z zupełnie nowej perspektywy.

Rower daje możliwość połączenia ruchu, aktywnego spędzania czasu i poznawania miasta. Pierwsza szkoła już ruszyła, a zainteresowanie kolejnymi zajęciami pokazuje, że taki sposób na WF ma potencjał – podkreśla Magdalena Karasiewicz z Wydziału Roweru Miejskiego NiOL.

Coraz większe zainteresowanie

W najbliższych dniach do projektu dołączą kolejne cztery grupy uczniów. Organizatorzy liczą, że nowa forma zajęć wychowania fizycznego stanie się stałym elementem szkolnego życia w Szczecinie. Zajęcia mają nie tylko zachęcać do aktywności fizycznej, ale również uczyć bezpiecznego poruszania się po mieście.

Szkoły zainteresowane udziałem w „Rowerowym WF z BikeS” mogą zgłaszać się mailowo na adres: mkarasiewicz@spp.szczecin.pl.