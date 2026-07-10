Puma zauważona w zachodniopomorskim lesie wciąż na wolności

RMF24

To kolejny dzień poszukiwań pumy w okolicach Polanowa w województwie zachodniopomorskim. Niebezpieczne zwierzę widziane było przez mieszkańców okolicznych wsi i myśliwych.

Mieszkańcy Polanowa, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar, mówili, że boją się drapieżnika i obecnie nie planują wyjść do lasu na jagody czy grzyby.

Nie wiadomo, czy nawet ona tutaj gdzieś po Polanowie w krzakach nie gania za jedzeniem. (…) Strach, żeby iść do lasu – mówiła jedna z napotkanych kobiet.

Dzikie zwierzę będzie unikać ludzi, ale jak będzie głodna, to będzie atakować – stwierdziła inna.

Puma widziana przed posesją we wsi Karsinka (fot. Monika Żywanowska / PAP

Puma widziana przed posesją we wsi Karsinka (fot. Monika Żywanowska) / PAP

Służby rozszerzyły obszar poszukiwań zwierzęcia. Apelują, aby do końca weekendu nie wchodzić do pobliskich lasów - przede wszystkim w rejonie Karsinki i Rekowa.

Rozstawiono tam fotopułapki, a las jest monitorowany przy pomocy dronów z termowizją.

W przypadku zaobserwowania drapieżnika należy skontaktować się z Gminnym Sztabem Kryzysowym pod numerem telefonu 515 151 086 lub 519 195 848 – informuje Gmina Polanów i Nadleśnictwo Manowo.

Jeśli zwierzę zostanie złapane, trafi do poznańskiego zoo.

Puma na wolności

O pumie na wolności poinformował myśliwy. Będąc na polowaniu, zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości to dzikie zwierzę.

Najpierw zauważył ją, gdy szedł na polowanie. Było jeszcze widno. Hałasował, krzyczał, by zwierzę odeszło, ale nie reagowało. Oddał strzał ostrzegawczy i dopiero wtedy zareagowało, ale z dużym opóźnieniem i bez oczekiwanego rezultatu. Nie uciekło, zrobiło parę kroków w bok. To może oznaczać, że puma jest już starsza, przygłucha. Kilka godzin później, w nocy z 6 na 7 lipca podeszła pod ambonę, w której był myśliwy – przekazał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

O incydencie myśliwy powiadomił Nadleśnictwo Manowo, przekazał nagrania i dokładną lokalizację miejsca, w którym zauważył ssaka. Leśnicy poinformowali Urząd Miejski w Polanowie, bo to na terenie tej gminy zauważono pumę. Gmina nawiązała współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina zajmująca się odławianiem dzikich zwierząt.