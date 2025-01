IMGW poinformował także, że czwartek będzie pochmurny, a w niektórych miejscach wystąpią opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na północy i w górach przechodzące w śnieg. Nad morzem możliwe burze, temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 st. C, lokalnie na południu do 11 st. C.

Ślisko na północy

IMGW wydał także ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Dotyczy ono północy kraju - woj. pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego i zacznie obowiązywać w czwartek od godz. 16.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura wynosi wtedy około minus 3 st. C, a przy gruncie około minus 5 st. C.

