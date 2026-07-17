Lekarz i jego asystent wystawiali „lewe” zwolnienia. Proceder trwał dwa lata

RMF24

71-letni lekarz i jego 43-letni współpracownik staną przed sądem za wystawienie 145 nieuprawnionych zwolnień lekarskich. W prowadzonym śledztwie policjanci ujawnili skalę i kulisy procederu, który trwał niemal dwa lata. Za oszustwo mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

W jednym z prywatnych gabinetów lekarskich w Szczecinie przez blisko dwa lata działał nielegalny proceder, który zdemaskowali funkcjonariusze Wydziału do spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji. Sprawa, którą od początku nadzorowała Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście nabrała tempa, gdy śledczy zaczęli przyglądać się nietypowej aktywności w systemie elektronicznych zwolnień lekarskich.

W piątek Komenda Wojewódzka Policji poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi oraz jego 43-letniemu asystentowi. Obaj mężczyźni odpowiedzą za oszustwo – grozi im od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Kulisy przestępczego procederu

Według ustaleń śledczych od 1 lipca 2022 roku do lutego 2024 roku, w prywatnym gabinecie lekarskim w Szczecinie wystawiono aż 145 zwolnień lekarskich niezgodnie z prawem. Jak się okazało, lekarz zatrudnił asystenta, który nie posiadał żadnych uprawnień medycznych, ale mimo to samodzielnie przeprowadzał wywiady z pacjentami.

Co więcej, system stworzony przez oskarżonych pozwalał na funkcjonowanie gabinetu nawet podczas nieobecności lekarza. Zwolnienia były wystawiane w elektronicznym systemie, a od pacjentów pobierano opłaty – nawet wtedy, gdy medyk przebywał na urlopie czy wakacjach. Policja nie ujawnia szczegółowych kwot, jakie uzyskano w wyniku tego procederu, jednak podkreśla, że sprawa ma charakter wielowątkowy i dotyczy szerokiego grona osób.

225 przesłuchanych, 145 nielegalnych zwolnień

W toku śledztwa przesłuchano aż 225 osób. Z tej grupy 145 osób uzyskało zwolnienia lekarskie niezgodnie z prawem. Jak podaje st. sierż. Agnieszka Kowalska z biura prasowego KWP w Szczecinie, asystent – mimo braku uprawnień – samodzielnie kwalifikował pacjentów do otrzymania zwolnień, które następnie były wystawiane na dane lekarza.