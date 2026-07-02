Do zdarzenia doszło we wtorek w jednym z bloków w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie).
Policja została wezwana po tym, jak sąsiedzi usłyszeli głośną kłótnię na klatce schodowej. W trakcie awantury przewrócony został wózek dziecięcy, a w mieszkaniu znajdował się dwuletni chłopiec.
Nietrzeźwi rodzice i agresja wobec policjantów
Policjanci zbadali stan trzeźwości rodziców. 19-letnia matka miała 2 promile alkoholu w organizmie, a 21-letni ojciec – 2,4 promila.
W trakcie interwencji sytuacja wymknęła się spod kontroli.
Oboje zaczęli szarpać, pluć i kopać policjantów. Konieczne było wezwanie kolejnego patrolu i zakucie nietrzeźwych rodziców dziecka w kajdanki.
Zarzuty i konsekwencje
Zatrzymani rodzice usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Grozi im do 3 lat więzienia. Oboje trzeźwieli w policyjnej celi.
Dwulatek został przekazany do pogotowia opiekuńczego. O sprawie powiadomiony został sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszym losie dziecka i jego rodziców.