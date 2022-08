Serce krwawi - mówi RMF FM szef Instytutu Rybołówstwa Śródlądowego z Olsztyna. Kierowana przez niego instytucja od dwóch dekad stara się reintrodukować jesiotra do polskich rzek. Wśród martwych ryb wyławianych z Odry, znajdowane są też wpuszczone tu jesiotry ostronose. To ryby starsze od dinozaurów.

W Odrze znajdowane są martwe jesiotry. / Adam Tański / RMF FM

Wśród wyławianych z Odry martwych ryb są też jesiotry. Dwa półmetrowe osobniki wyłowili wczoraj członkowie Społecznej Straży Rybackiej na szczecińskim Międzyodrzu. Oba jesiotry miały charakterystyczne znaczniki, informujące o tym, że pochodzą z programu reintrodukcji gatunku do Odry.

"Serce krwawi" - mówi dr Grzegorz Dietrich, szef Instytutu Rybołówstwa Śródlądowego z Olsztyna. To ten instytut od dwóch dekad walczy o to, by jesiotr powrócił do rzek w Polsce.

Program reintrodukcji jesiotra do polskich rzek trwa dwie dekady. / Adam Tański / RMF FM

"Proszę sobie wyobrazić, że te jesiotry przywieźliśmy z Kanady, czekaliśmy 17 lat, żeby dojrzała samica. Przeprowadziliśmy skuteczny rozród, podchowaliśmy te jesiotry, wpuściliśmy je do rzek w Polsce, między innymi do Odry, oznaczyliśmy. One za kilkanaście lat miały naturalnie się rozmnażać w tej rzece"- mówi dr Dietrich.

Ile z odrzańskich jesiotrów przeżyło zanieczyszczenie rzeki - nie wiadomo. Każdy padły osobnik to dla naukowców niepowetowana strata.

Tę stratę będzie bardzo ciężko nadrobić. / Adam Tański / RMF FM

"Tę stratę będzie bardzo ciężko nadrobić. Jesiotr ostronosy to wyjątkowa ryba, ryba starsza od dinozaurów. Gatunek kiedyś występujący w polskich rzekach, teraz go reintrodukujemy. Nasi pracownicy nazywali je swoimi dziećmi "- dodaje dr Dietrich.

W samym Zachodniopomorskiem w ciągu tygodnia z wody wydobyto 107 martwych ryb i bezkręgowców.