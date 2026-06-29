RMF24

Skąpane w słońcu i upalne Gryfino w poniedziałek błyskawicznie zamieniło się w wielkie jezioro. Po południu nad miastem przeszła potężna nawałnica, która zalała ulice i posesje. IMGW wydał ostrzeżenia dla większości województw.

Gryfino zalane po nawałnicy

W poniedziałek po południu nad Gryfinem w województwie zachodniopomorskim przeszła potężna ulewa.

Ulice 20-tysięcznego miasta zamieniły się w rzeki. Kierowcy mieli problemy z poruszaniem się po zalanych drogach.

Woda wdarła się także na posesje i do piwnic czy garaży. Odnotowano też powalone drzewa.

Pełne ręce roboty mają strażacy, a liczba zgłoszeń rośnie. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania pokazujące zalane ulice w wielu częściach miasta.

Ostrzeżenia IMGW dla 13 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. W prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia II i III stopnia przed upałami.

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla całego obszaru województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alerty II stopnia będą obowiązywać także w części woj. wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz w południowej części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Na wschodzie objętego ostrzeżeniami obszaru alerty pozostaną w mocy do wieczora. W zachodniej części ostrzeżenia obowiązują od poniedziałkowego poranka do godz. 6 we wtorek.

Ostrzeżenia III stopnia przed burzami Instytut wydał dla części województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Prognozowane są tu burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 50 do 70 mm, punktowo 90-100 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godz. 6 we wtorek.

Alert RCB

W związku z prognozowanymi w poniedziałek i wtorek burzami alert ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także niektórych powiatów w woj. mazowieckim. RCB zaleca, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.