Ewakuacja w Szczecinie po uszkodzeniu gazociągu

Do rozszczelnienia gazociągu doszło na przebudowywanej ul. Zbójnickiej, na granicy Szczecina i gminy Kołbaskowo. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Poinformowała, że w związku z zagrożeniem teren zabezpieczono kurtynami wodnymi.
Nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano 33 mieszkańców – przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z PSP w Szczecinie.
Zaznaczyła, że działania na miejscu prowadzi pogotowie gazowe i dwa zastępy straży pożarnej. Udało się odciąć dopływ gazu – powiedziała PAP.
Ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów.