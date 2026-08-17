Ewakuacja w Szczecinie po uszkodzeniu gazociągu

RMF24

Na ul. Zbójnickiej w Szczecinie doszło w poniedziałek do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Ewakuowano 33 mieszkańców. Nie ma informacji o poszkodowanych.

W Szczecinie doszło do uszkodzenia gazociągu, zdj. ilustracyjne

W Szczecinie doszło do uszkodzenia gazociągu, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do rozszczelnienia gazociągu doszło na przebudowywanej ul. Zbójnickiej, na granicy Szczecina i gminy Kołbaskowo. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Poinformowała, że w związku z zagrożeniem teren zabezpieczono kurtynami wodnymi.

Nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano 33 mieszkańców – przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z PSP w Szczecinie.

Zaznaczyła, że działania na miejscu prowadzi pogotowie gazowe i dwa zastępy straży pożarnej. Udało się odciąć dopływ gazu – powiedziała PAP.

Ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów.