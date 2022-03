​Blisko 850 połączeń odebrali konsultanci podczas pierwszego dnia działania specjalnej infolinii w języku ukraińskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił ją w poniedziałek. Dzięki niej można uzyskać informacje o świadczeniach rodzinnych, przysługujących uchodźcom z Ukrainy.

Uchodźcy mogą uzyskać w Polsce PESEL i świadczenia rodzinne / Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

Uruchomiona w poniedziałek infolinia ZUS dotyczy świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego z powodu wojny.

Tylko pierwszego dnia konsultanci udzielili 845 porad, w tym 637 w języku ukraińskim i 208 w języku polskim. Do obsługi infolinii ZUS zatrudnił m.in. uchodźców z Ukrainy.

Klienci najczęściej pytali, jakie świadczenia mogą otrzymać z ZUS i co będzie potrzebne, by złożyć wniosek - o to zapytały 362 osoby. Niemal 90 pytań dotyczyło konkretnego wniosku, a 49 terminu ich składania. Największe zainteresowanie było wnioskiem 500+. Blisko 80 osób chciało dowiedzieć się, jak zarejestrować konto na Platformie Usług Elektronicznych - wymienia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Były też inne pytania: o Kartę Polaka i o to, czy na jej podstawie można ubiegać się o świadczenia z ZUS. Również, jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek oraz w jaki sposób go złożyć. Obywatele Ukrainy chcieli wiedzieć także, co ze świadczeniami, jeśli ponownie przekroczą granicę polsko-ukraińską lub gdy przekroczono granicę z innym państwem.

Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl.

Konsultanci informują o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na PUE ZUS.

Na stronie internetowej ZUS również są informacje w języku ukraińskim. Osoby potrzebujące pomocy dowiedzą się m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą ją otrzymać.