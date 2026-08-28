Dramat w Świnoujściu. Dzieciom przez pomyłkę podano płyn do dezynfekcji

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12 nastolatków trafiło do szpitali w województwie zachodniopomorskim. To efekt zatrucia w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji nastolatkom podano środek do dezynfekcji - przekazała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu pomylono środek do inhalacji. Pracownik miał omyłkowo podać nastolatkom środek do dezynfekcji, zamiast preparatu do inhalacji. Po zauważeniu tej pomyłki wezwał pogotowie.

Cztery zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia – przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Na miejscu wezwania znajdowało się 12 poszkodowanych - dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Wszyscy byli przytomni i w stabilnym stanie. Po dokonaniu medycznych czynności ratunkowych poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Siedmioro trafiło do szpitala w Świnoujściu, pięcioro w Goleniowie.

Otrzymaliśmy zgłoszenie z policji, że w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych doszło do zatrucia środkiem do dezynfekcji. Pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Sprawdzono prawidłowość przechowywania preparatów, karty charakterystyki, daty przydatności – przekazała Aneta Szymanowska z Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu.

Z naszych ustaleń wynika, że dzieci są w dobrym stanie – dodała Szymanowska.

Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy, będą ustalać dlaczego doszło do tego incydentu i jakie substancje zostały użyte - takie informacji przekazał reporterce RMF FM mł. asp. Kamil Zwierzchowski ze świnoujskiej policji.