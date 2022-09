Sytuacja na rynku pracy może ulec pogorszeniu jesienią - przewidują eksperci. W Zachodniopomorskiem bezrobocie jest obecnie rekordowo niskie, ale zapowiadane na jesień podwyżki cen energii mogą ten trend odwrócić.

/ Victoria Labadie / Shutterstock

Według najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy bezrobocie w regionie drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. To kontynuacja trendu z lipca, gdy pierwszy raz w historii ilość zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej 40 tysięcy osób.

Szacowana stopa bezrobocia w sierpniu 2022 to 6,3%, czyli niemal tyle samo, co w lipcu. W lipcu i sierpniu ze względu na prace sezonowe i dynamiczny rozwój turystyki w regionie, wskaźniki bezrobocia zawsze były niższe niż w miesiącach jesiennych i zimowych.

Zachodniopomorski rynek pracy nadal jest bardzo chłonny. Widać to po ogromnej ilości ofert pracy dla osób gotowych do podjęcia pracy np. w centrach dystrybucyjnych i halach magazynowych w Szczecinie i okolicach. Gorączkowo poszukiwani są także między innymi kierowcy, pracownicy budowlani, pracownicy handlowi. Nie brakuje także ofert w sektorze IT, księgowości czy nawet w urzędach - mówi Anna Sudolska, ekspert rynku pracy.

Wzrost wynagrodzeń jest nadal widoczny, choć tendencja do dumpingowego przebijania stawek oferowanych pracownikom powoli się kończy. Przedsiębiorcy są bardziej ostrożni oferując nowym pracownikom propozycje płacowe.

Dobrze zaaklimatyzowali się też uchodźcy wojenni z Ukrainy. Świetnie odnajdują się na naszym rynku pracy, uczą języka, podejmują coraz ambitniejsze wyzwania zawodowe.

Jesień może jednak przynieść zmiany. Nasza gospodarka już kilkukrotnie pokazała, że jest bardzo odporna na czynniki zewnętrzne. Nie złamała nas wojna, nie złamała nas pandemia, ale.. czynniki wewnętrzne, takie jak Polski Ład spowodowały radykalne pogorszenie się gospodarczych nastrojów. Mam pewne obawy, co do tego, czy wzrost cen energii, ogrzewania i paliw na jesieni nie spowoduje, że wiele firm np. fabryk nie będzie musiało zrewidować priorytetów rozwojowych, a co za tym idzie także zatrudnienia - dodaje ekspertka.