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Wstrząs w kopalni Budryk. Górnicy zostali ewakuowani

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (05:34)

W kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

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Wstrząs w kopalni Budryk. Górnicy zostali ewakuowani
Kopalnia Budryk, fot. Zbigniew Meissner /PAP

Jak przekazał Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, nikomu nic się nie stało. Górnicy zostali ewakuowani, a wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane.

Kopalnia Budryk należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.


Źródło: RMF24
Tagi: wstrząs kopalnia Budryk

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