Wstrząs w kopalni Budryk. Górnicy zostali ewakuowani

Jak przekazał Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, nikomu nic się nie stało. Górnicy zostali ewakuowani, a wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane.
Kopalnia Budryk należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Jak przekazał Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, nikomu nic się nie stało. Górnicy zostali ewakuowani, a wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane.
Kopalnia Budryk należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.