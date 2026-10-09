Wstrząs w kopalni Budryk. Górnicy zostali ewakuowani

RMF24

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W kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak przekazał Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, nikomu nic się nie stało. Górnicy zostali ewakuowani, a wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane.

Kopalnia Budryk należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.