W PRL-u słynął ze sprzedaży mebli. Dawny Nowosam Roździeń w Katowicach idzie pod młotek

Historia pierwszego giganta handlowego w regionie
Nowosam Roździeń został wybudowany przy ruchliwej trasie Katowice – Sosnowiec (Al. Walentego Roździeńskiego) w latach 70. XX wieku. Słynął on ze sprzedaży mebli i znakomitego – jak na tamte czasy – zaopatrzenia.
Był to pierwszy w regionie wielkopowierzchniowy kompleks handlowy. Kolejne w Katowicach zaczęły powstawać dopiero w latach 90.
Z biegiem lat przybyło również sklepów przy samej Al. Walentego Roździeńskiego, a dawny Nowosam Roździeń stracił swoje znaczenie. Obecnie nadal działają w nim sklepy z wyposażeniem wnętrz.
Co wchodzi w skład wystawionej na sprzedaż nieruchomości?
Sprzedawana przez Krajową Administrację Skarbową nieruchomość to 18 działek o łącznej powierzchni 2,13 ha oraz kilka niskich budynków handlowo-usługowych.
Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości wynosi 123,14 mln zł. Cena wywołania podczas licytacji to niemal 92,36 mln zł – informuje rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak.
Licytacja prawa do użytkowania wieczystego rozpocznie się 9 listopada w formie online. Czas na wpłacenie wadium w wysokości 12,31 mln złotych minie 5 listopada.