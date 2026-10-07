W PRL-u słynął ze sprzedaży mebli. Dawny Nowosam Roździeń w Katowicach idzie pod młotek

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W listopadzie dojdzie do licytacji pierwszego na Śląsku wielkopowierzchniowego kompleksu handlowego. Chodzi o dawny Nowosam Roździeń w Katowicach. Wartość tej nieruchomości Krajowa Administracja Skarbowa szacuje na ponad 120 mln zł. Znajduje się przy al. Roździeńskiego, jednej z najważniejszych drogowych arterii miasta.

Historia pierwszego giganta handlowego w regionie

Nowosam Roździeń został wybudowany przy ruchliwej trasie Katowice – Sosnowiec (Al. Walentego Roździeńskiego) w latach 70. XX wieku. Słynął on ze sprzedaży mebli i znakomitego – jak na tamte czasy – zaopatrzenia.

Był to pierwszy w regionie wielkopowierzchniowy kompleks handlowy. Kolejne w Katowicach zaczęły powstawać dopiero w latach 90.

Z biegiem lat przybyło również sklepów przy samej Al. Walentego Roździeńskiego, a dawny Nowosam Roździeń stracił swoje znaczenie. Obecnie nadal działają w nim sklepy z wyposażeniem wnętrz.

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Co wchodzi w skład wystawionej na sprzedaż nieruchomości?

Sprzedawana przez Krajową Administrację Skarbową nieruchomość to 18 działek o łącznej powierzchni 2,13 ha oraz kilka niskich budynków handlowo-usługowych.

Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości wynosi 123,14 mln zł. Cena wywołania podczas licytacji to niemal 92,36 mln zł – informuje rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak.

Licytacja prawa do użytkowania wieczystego rozpocznie się 9 listopada w formie online. Czas na wpłacenie wadium w wysokości 12,31 mln złotych minie 5 listopada.