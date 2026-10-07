Najtańsze miasta w Polsce. Zaskakujący lider rankingu

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Najtańsze miasta do życia w Polsce? Sprawdzamy, gdzie koszty utrzymania są najniższe, ile kosztują mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym oraz w których regionach można zaoszczędzić na zakupach spożywczych. Najnowsze zestawienie 66 miast opublikował GUS. Pokazuje ono, jak ceny, zarobki i siła nabywcza wpływają na domowy budżet.

Suwałki na pierwszym miejscu

Zestawienie obejmuje 66 miast na prawach powiatu. Z najnowszych danych GUS za wrzesień wynika, że najniższy indeks kosztów, oznaczający najniższy poziom codziennych wydatków w porównaniu z pozostałymi miastami uwzględnionymi w zestawieniu, odnotowano w Suwałkach. Wyniósł on 87,5. Na drugim miejscu znalazł się Grudziądz z wynikiem 88,2, a na trzecim Toruń, którego indeks wyniósł 91,1.

Co oznaczają te liczby? Indeks pozwala porównywać względny poziom kosztów pomiędzy miastami. Im niższa wartość, tym korzystniejszy wynik w zestawieniu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie towary i usługi są w danym mieście tańsze o taki sam procent.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także Łódź, Łomża, Biała Podlaska, Skierniewice, Chełm, Białystok i Kielce.

10 najtańszych miast do życia

Miejsce Miasto Indeks kosztów Mediana brutto Siła nabywcza 1. Suwałki 87,5 7 081 zł 106,8 2. Grudziądz 88,2 6 760 zł 101,2 3. Toruń 91,1 7 410 zł 107,4 4. Łódź 91,7 8 054 zł 115,9 5. Łomża 91,8 7 537 zł 108,4 6. Biała Podlaska 92,1 7 260 zł 104,0 7. Skierniewice 93,0 7 627 zł 108,2 8. Chełm 93,1 7 621 zł 108,1 9. Białystok 94,0 7 584 zł 106,5 10. Kielce 94,1 7 819 zł 109,7

Źródło: przekazane zestawienie kosztów życia GUS, opisane jako dane wrześniowe. Mediana brutto i indeks siły nabywczej są odrębnymi wskaźnikami.

Warto zwrócić uwagę na Grudziądz. To właśnie tam mediana wynagrodzeń brutto (środkowa wartość zarobków - połowa pracowników zarabia mniej, a połowa więcej) w przedstawionym zestawieniu jest najniższa wśród pierwszej dziesiątki i wynosi 6760 zł. Jednocześnie miasto zajmuje drugie miejsce pod względem niskich kosztów życia.

Toruń / Shutterstock

Toruń wypada nieco inaczej. Mediana brutto wynosi tam 7410 zł, a indeks siły nabywczej to 107,4 (indeks siły nabywczej pokazuje, ile mieszkańcy danego miasta mogą realnie kupić za swoje dochody, uwzględniając poziom cen. Im wyższy wskaźnik, tym większa siła nabywcza mieszkańców). To lepszy wynik niż w Suwałkach, gdzie wskaźnik wynosi 106,8, mimo że Suwałki wygrywają pod względem indeksu kosztów bieżących.

Łódź ma z kolei wyższe wynagrodzenia w zestawieniu i wskaźnik siły nabywczej 115,9. Pokazuje to, że o atrakcyjności miasta dla domowego budżetu nie decydują wyłącznie ceny - równie istotne są zarobki.

Gdzie mieszkania są najtańsze?

Niskie koszty codziennego życia nie muszą iść w parze z najtańszym mieszkaniem. Dobrze widać to na przykładzie Grudziądza i Torunia.

Według GUS średnia cena metra kwadratowego wynosi:

Grudziądz – 5535 zł/m² ;

Suwałki – 7270 zł/m² ;

Łomża – 7680 zł/m² ;

Biała Podlaska – 6835 zł/m² ;

Chełm – 6022 zł/m².

W tym zestawieniu najniższa podana cena przypada na Grudziądz. To ważna informacja dla osób, które chcą nie tylko ograniczyć bieżące wydatki, ale także kupić własne mieszkanie.

Trzeba jednak pamiętać, że średnie ceny zależą od tego, czy pochodzi z rynku pierwotnego czy wtórnego, lokalizacji i standardu. Nie należy ich automatycznie utożsamiać z cenami ofertowymi dostępnymi w ogłoszeniach.

GUS opublikował również dane za drugi kwartał 2026 roku. Ceny lokali mieszkalnych w Polsce wzrosły w tym okresie o 1,5 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem. Na rynku pierwotnym wzrost wyniósł 1,3 proc., a na wtórnym 1,6 proc. W skali roku ceny były wyższe o 6,3 proc.

Grudziądz / Shutterstock

Rynek pierwotny czy wtórny? Różnice bywają duże

Ceny mieszkań od deweloperów mogą znacząco różnić się od cen lokali z drugiej ręki. W przekazanych danych widać to szczególnie dobrze w Grudziądzu.

Miasto Rynek pierwotny Rynek wtórny Grudziądz 7016 zł/m² 5046 zł/m² Suwałki 7799 zł/m² 7022 zł/m² Łomża 7163 zł/m² 8124 zł/m² Biała Podlaska 7028 zł/m² 6573 zł/m² Chełm 8177 zł/m² 5613 zł/m² Łódź 9534 zł/m² 7733 zł/m² Toruń 9927 zł/m² 8943 zł/m² Białystok 9424 zł/m² 9609 zł/m² Kielce 10 180 zł/m² 8920 zł/m² Skierniewice 7266 zł/m² 7907 zł/m²

Źródło: dane szczegółowe przekazane do zestawienia; wartości należy interpretować zgodnie z okresem i metodologią właściwą dla danego wskaźnika.

W Grudziądzu metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego kosztuje 5046 zł, czyli znacznie mniej niż na rynku pierwotnym. Podobna sytuacja występuje w Chełmie, gdzie różnica między rynkami przekracza 2500 zł na metrze kwadratowym.

Nie wszędzie mieszkanie używane jest jednak tańsze. W Łomży metr kwadratowy na rynku wtórnym wyceniono na 8124 zł, wobec 7163 zł na rynku pierwotnym. W Skierniewicach analogiczna różnica wynosi 641 zł na korzyść rynku pierwotnego.

W praktyce przed zakupem warto porównać nie tylko cenę metra, lecz także koszty remontu, wykończenia, opłat administracyjnych i ewentualnego finansowania.

Gdzie najtańsze są produkty spożywcze?

Kolejnym elementem kosztów utrzymania są codzienne zakupy. W tym przypadku znaczenie ma nie tylko konkretne miasto, ale także region. Przekazane dane o cenach żywności odnoszą się do województw i porównują je ze średnią dla 66 miast na prawach powiatu.

Najkorzystniej pod tym względem wypada województwo podlaskie. Ceny żywności są tam o 7,3 proc. niższe od przyjętej średniej. To dobra wiadomość dla mieszkańców Suwałk, Łomży i Białegostoku.

W województwie łódzkim ceny żywności są niższe o 5,3 proc., a w lubelskim – o 5,7 proc. W województwie kujawsko-pomorskim różnica wynosi 1,5 proc. poniżej średniej.

Co warto kupować w poszczególnych regionach?

Z przekazanych danych wynika, że w poszczególnych województwach wyróżniają się różne grupy produktów:

Podlaskie: najkorzystniej na tle porównywanych miast wypada mięso wieprzowe z kością, w tym schab środkowy. Relatywnie droższe są jaja kurze.

Kujawsko-pomorskie: wyróżnia się masło o zawartości tłuszczu około 82,5 proc., sprzedawane w opakowaniu 200 g. Jabłka wypadają mniej korzystnie.

Łódzkie: masło należy do produktów korzystnych cenowo, natomiast mąka pszenna jest relatywnie droższa.

Lubelskie: korzystnie wypada chleb pszenno-żytni o masie 0,5 kg, a mniej korzystnie ziemniaki.

Świętokrzyskie: chleb pszenno-żytni jest relatywnie tani, natomiast jabłka wypadają mniej korzystnie.

Warto podkreślić, że określenia „najtańszy” i „najdroższy” odnoszą się tu do porównania z przyjętą średnią. Nie oznaczają, że dany produkt jest bezwzględnie najtańszy lub najdroższy w całej Polsce. W przekazanych przez GUS danych nie ma konkretnych kwot za kilogram czy opakowanie.

Siła nabywcza, czyli ile można kupić za swoją pensję

Wynagrodzenie samo w sobie nie mówi jeszcze, jak wygodnie żyje się w danym mieście. Znaczenie ma to, ile pieniędzy zostaje po opłaceniu mieszkania, rachunków, transportu i żywności.

W zestawieniu Suwałki uzyskały ocenę A, a Grudziądz B+. Toruń, Łomża, Łódź, Skierniewice, Chełm, Białystok i Kielce również otrzymały ocenę A lub wyższą, przy czym Łódź wyróżnia się oceną A+.

Oceny te należy traktować jako element metodologii wykorzystanej w przedstawionym zestawieniu, a nie jako oficjalną klasyfikację GUS.

A+, A, B+, B i C to oceny siły nabywczej mieszkańców. Im wyższa ocena, tym korzystniejsza relacja dochodów do kosztów życia.

A+ – bardzo korzystna siła nabywcza,

A – korzystna,

B+ – dość korzystna,

B – umiarkowana,

C – słabsza.

Które miasto wybrać, jeśli chcemy żyć taniej?

Nie ma jednego miasta, które będzie najlepsze dla każdego. Wiele zależy od tego, czy najważniejszy jest zakup mieszkania, wysokość zarobków, codzienne zakupy czy dostęp do pracy i usług.

Suwałki – lider zestawienia pod względem indeksu kosztów bieżących. Dodatkowym atutem są relatywnie niskie ceny żywności w województwie podlaskim.

Grudziądz – interesująca propozycja dla osób szukających tańszego mieszkania, szczególnie na rynku wtórnym.

Chełm – korzystne połączenie niskiego indeksu kosztów i stosunkowo niskiej podanej ceny mieszkań z drugiej ręki.

Łomża – niskie koszty bieżące i korzystne ceny żywności w regionie, ale rynek wtórny wymaga uważnego porównania ofert.

Łódź – wyższe koszty niż w Suwałkach czy Grudziądzu, ale zarazem wyższa mediana brutto i lepszy wskaźnik siły nabywczej w przedstawionym zestawieniu.

Ostatecznie najtańsze miasto do życia to niekoniecznie to, w którym najniższe są ceny w sklepach. Dla osoby wynajmującej mieszkanie największe znaczenie może mieć czynsz, dla rodziny planującej zakup - cena metra kwadratowego, a dla osoby dojeżdżającej do pracy – koszty transportu.