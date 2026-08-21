W niedzielę zmiany w organizacji ruchu w pobliżu Stadionu Śląskiego

Zamknięte ulice i nowe zakazy zatrzymywania
Już od godzin przedpołudniowych w niedzielę zamknięty zostanie wjazd na Osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. Wyjątek stanowią jedynie pojazdy służb ratunkowych, policji, straży pożarnej oraz autobusy Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Dodatkowo, wzdłuż ulicy Chorzowskiej – na odcinku od ulicy Złotej do granicy z Chorzowem – pojawią się nowe zakazy zatrzymywania się.
Podobne oznakowanie zostanie wprowadzone na ulicy Brackiej, od Drogowej Trasy Średnicowej do ulicy Chorzowskiej. Dla bezpieczeństwa i porządku, na Osiedle Tysiąclecia skierowane zostaną dodatkowe patrole Straży Miejskiej, które będą szybko reagować na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.
Darmowa komunikacja dla kibiców
Dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy biletów na Memoriał Kamili Skolimowskiej.
W niedzielę, w godzinach od 9:00 do 20:00, będą oni mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
To nie wszystko – w związku z wydarzeniem uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa S na trasie Katowice Pl. Wolności – Katowice Rondo – Dąb Kościół – Chorzów Stadion Śl. Pętla Zachodnia.
Objazdy i zmiany w kursowaniu autobusów
Warto pamiętać, że w godzinach od 12:00 do 18:00 autobusy linii M24, 7, 23, 109, 673 i 674 będą kursować trasami objazdowymi. Szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Memoriał Kamili Skolimowskiej to jedno z największych wydarzeń lekkoatletycznych w Polsce, które co roku przyciąga tysiące fanów sportu.