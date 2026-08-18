Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Medaliści ME jadą na Diamentową Ligę do Chorzowa

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Już w niedzielę 23 sierpnia w Chorzowie lekkoatletyczna Diamentowa Liga, a w niej polscy medaliści niedawnych mistrzostw Europy w Birmingham. „Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej to doskonała okazja, żeby podziękować im za walkę” – zaprasza Piotr Małachowski.

Na mistrzostwach Europy w Birmigham Biało-Czerwoni wywalczyli aż osiem medali i zdobyli sto punktów w klasyfikacji za miejsca 1-8. Niemal wszystkich medalistów 23 sierpnia zobaczymy w Diamentowej Lidze na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

Dowieźli formę

Ewa Swoboda, Natalia Bukowiecka, Maria Żodzik, Klaudia Kazimierska, Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański przyjadą na Śląsk w zasadzie prosto z Anglii. Ich popisy na Alexander Stadium były fantastyczne i wygląda na to, że dowieźli formę na właściwy moment. Teraz będą korzystali z niej w kolejnych mityngach. I to wspaniale, że „Kama” wypada tuż po głównej imprezie – komentuje Marek Plawgo, dyrektor ds. komunikacji wydarzenia.

Bukowiecka zrobi wszystko, żeby zrewanżować się u siebie złotej na 400 metrów w ME Henriette Jaeger. Zwłaszcza, że gdyby nie zimno i wiatr w Anglii, celowałaby tam w rekord Polski. Kazimierska, która jeszcze rekordu nie ma, otwarcie poprosiła organizatorów o pacemakerów na tempo 3:54. A rekord kraju wynosi przecież 3:57.31! W Birmingham blisko najlepszego w dziejach Polski osiągnięcia był na 110 m ppł Szymański. I to dwukrotnie, bo w półfinale i finale uzyskał 13.26 – tylko o setną wolniej od rezultatu z tabel wszech czasów.

Są też nasze królowe prostej: Pia i Ewa. Obie od lat dźwigają ciężar oczekiwań, że rozprawią się z wiekowymi rekordami. Cały czas to gonią, w Anglii nie miały za dobrych warunków, biegi i chyba bieżnia ogółem były wolne. Na Śląsku tartan jest doskonały. I pogoda też ma dopisywać, co w zestawieniu z ich dyspozycją rozpala apetyty – uważa Piotr Małachowski, dyrektor sportowy mityngu.

Swoboda udowodniła w Birmingham, że należy do ścisłej czołówki europejskiego sprintu. Przegrała tylko z doskonałą Amy Hunt, za to wartościowym jak na warunku wynikiem 11.02 sekundy. Brytyjka była szybsza o zaledwie 0.02 s! Co istotne, w Memoriale stanie na torze obok wybitnych jednostek: Melissy Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Sha’Carri Richardson czy Shericki Jackson. Skrzyszowska w Anglii była jeszcze bliżej złota. Historia jej identycznego czasu, co Nadine Visser – i ostatecznie werdykt orzekający o 1,1 cm straty do Holenderki – przejdzie do historii naszego sportu.

Maria Żodzik / materiały prasowe

Niezwykła historia Marii Żodzik

Jeszcze inną historię ma Żodzik. Jeszcze na dzień przed eliminacjami w ME płakałam godzinę i mówiłam, że boli mnie szyja. I że nie chcę startować – przyznawała przed kamerami TVP Sport.

Na niecały miesiąc przed imprezą skoczkini wzwyż doznała kontuzji po groźnie wyglądającym upadku na mityngu w Londynie. Przez ten czas prawie w ogóle nie trenowała, a mimo to w Birmingham pokazała kapitalną formę. Po trudnym początku na wysokości 1,83 m kolejne poprzeczki pokonywała bezbłędnie. Kluczowa okazała się próba na 1,95 m, która dała jej srebro. Wyżej skoczyła tylko Jarosława Mahuczich, sięgając po trzecie z rzędu złoto ME. W niedzielę pojedynek obu skoczkiń znów rozpali trybuny, tym razem na Diamentowej Lidze w Polsce.

W Birmingham medal wywalczyli nie tylko Polacy startujący indywidualnie. Swój brąz odebrała również żeńska sztafeta 4x100 m, a do tego wysokie, piąte miejsce wywalczył Dominik Kopeć. Wspominamy o tym nieprzypadkowo. On i Swoboda wystąpią indywidualnie 23 sierpnia, ale oprócz tego spróbują wprowadzić na MŚ 2027 nasz mikst 4x100 m – nową konkurencję w programie imprez tej rangi.

Lubię, że to coś nowego. Podoba mi się, że tego dnia, na moim ukochanym stadionie, będzie mi dane pobiec dla was dwa razy. Chcę być mocna w obu konkurencjach i mam nadzieję, że jako grupa wypełnimy zadanie. Ale do tego potrzebujemy waszych gardeł. Było kiedyś takie hasło reklamowe: wszyscy na Śląski. Powołuję je do życia na nowo. My też chcemy na Diamentowej Lidze podziękować wam za wasze wsparcie w trakcie ME! – mówi teraz Swoboda.

Aktualności związane z Silesia Memoriałem Kamili Skolimowskiej można śledzić na stronie mityngu, a także w mediach społecznościowych – na Instagramie, Facebooku, X, TikToku i YouTube. Bilety są dostępne na stronie MemorialKamili.pl