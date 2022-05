​W niedzielę odbędzie się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. Policja przypomina o zasadach i ograniczeniach, jakie będą obowiązywać na drogach.

Uroczystości religijne w Piekarach Śląskich / Hanna Bardo / PAP

Pielgrzymka gromadzi co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należy do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.

Od soboty od g. 17.00 do niedzieli do g. 18.30 obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. Bytomskiej (od skrzyżowania z ul. Ziętka do ul. Studziennej) oraz na ulicach: Studziennej, Ficka, Popiełuszki i na placu Maryjnym.

Jak podaje policja przez całą niedzielę w centrum miasta będą utrudnienia.

Zakaz handlu, podobnie jak w lat ubiegłych, obowiązywać będzie przy ulicy Bytomskiej (od skrzyżowania z ulicą Pod Lipami do skrzyżowania z ulicą generała Ziętka).

Gdzie można zaparkować?

na parkingu przy ul. Ziętka - na wysokości byłej KWK Piekary

ul. Chopina (strona prawa, jadąc od ul. Pod Lipami)

ul. Karola Miarki, parking przy Centrum Handlowym.

Policjanci przypominają, że im bliżej wzgórza kalwarii zostanie zaparkowany pojazd, tym dłużej potrwa wyjazd po zakończeniu uroczystości.

Na newralgicznych skrzyżowaniach policjanci będą ręcznie kierować ruchem i kierowcy powinni bezwzględnie podporządkować się ich poleceniom.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o stosowanie się do zmian w organizacji ruchu i przestrzeganie ustawionych znaków. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym będzie on utrudniał ruch, zostanie on usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela.

Policjanci przypominają też, żeby nie zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów ani zbędnych dokumentów. "W trakcie przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej należy pamiętać, że dla kieszonkowców nie jest to dzień świąteczny" - ostrzegają.