Tragedia w centrum Katowic. Miejski autobus potrącił pieszego
Opracowanie:
Cezary Faber
Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (08:43)
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W centrum Katowic doszło do tragedii. W pobliżu dworca kolejowego kierowca autobusu miejskiego śmiertelnie potrącił pieszego - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.
Do wypadku doszło w piątek rano w rejonie ulicy Mikołowskiej.
Kierowca miejskiego autobusu skręcał w prawo, śmiertelnie potrącając mężczyznę znajdującego się na oznakowanym przejściu dla pieszych - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.
Wiadomo, że kierujący pojazdem był trzeźwy.
Nasz dziennikarz zauważa, że ze względu na lokalne, intensywne opady deszczu warunki do jazdy w regionie mogą być trudne.