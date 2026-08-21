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Tragedia w centrum Katowic. Miejski autobus potrącił pieszego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (08:43)

W centrum Katowic doszło do tragedii. W pobliżu dworca kolejowego kierowca autobusu miejskiego śmiertelnie potrącił pieszego - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Tragedia w centrum Katowic. Miejski autobus potrącił pieszego
Zdjęcie ilustracyjne; fot. FotoDax /Shutterstock

Do wypadku doszło w piątek rano w rejonie ulicy Mikołowskiej.

Kierowca miejskiego autobusu skręcał w prawo, śmiertelnie potrącając mężczyznę znajdującego się na oznakowanym przejściu dla pieszych - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Wiadomo, że kierujący pojazdem był trzeźwy.

Nasz dziennikarz zauważa, że ze względu na lokalne, intensywne opady deszczu warunki do jazdy w regionie mogą być trudne.


Źródło: RMF24
Tagi: śmiertelne potrącenie
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